【國民黨主席之爭】國民黨改革劃錯重點恐自掘墳墓

2020台灣大選慘敗後登場的國民黨主席補選，確定由前副主席郝龍斌及台灣立委江啟臣對決，兩人皆對外表示當選主席後的當務之急是重建中心論述、黨務改造以及尋找能讓國民黨再起的「中興之主」，也不約而同表示要將兩岸論述朝「主流民意」方向調整，但卻都劃錯重點，恐將自掘墳墓。

因為國民黨的沉痾明顯，平心而論，郝龍斌、江啟臣提出改造國民黨的「處方」差異不大。不過，就目前來看，兩人調整兩岸論述的方向並不是在「九二共識」既有的基礎上，提出一個足以包容兩岸制度差異、更加「進步」的論述，並一步一腳印的培養青年種子從基層出發，並用年輕人能接受的方式重新爭取台灣人民的信任，反而力求速效，競相師法民進黨虛無的「保台」伎倆， 若依目前情勢發展下去，無論是郝龍斌，還是江啟臣當選國民黨主席，「國民黨再起」終究只會是無法實現的政見。

「中華民國憲法精神」是江啟臣兩岸論述的底線。（洪嘉徽／多維新聞）

民進黨大勝是因為「國民黨化」

面對蔡英文出乎意料得到817萬票超高支持度的打擊，不能苛責部分國民黨人產生「自我懷疑」，甚至還有政治人物公開倡議黨名「去中國化」，昔日「一個中國，各自表述」創造模糊開創兩岸互信基礎的「九二共識」也被視為「戰犯」之一，選後檢討之聲不斷。

郝龍斌對此着墨尤多，除了指出習近平增添「共謀國家統一」內涵以及蔡英文以「九二共識就是一國兩制」毒化後，「九二共識」已失去「一中各表」空間，進而激進主張若北京不承認「中華民國存在事實」，兩岸可以中斷三通；江啟臣也表示要重新討論「九二共識」內涵，雖然仍說「中華民國憲法精神」是底線，但更加強調「確保台灣人民優先」及「確保台灣社會優先」。

簡言之，雖然國台辦發言人馬曉光在蔡英文大勝連任後表示「撼山易，撼九二共識難」，仍然無法為國民黨人對其兩岸路線的「自我懷疑」設下停損點。

郝龍斌語出驚人的表示，若北京不承認中華民國存在，不惜斷兩岸三通交流。（楊騰凱／多維新聞）

國民黨至今仍無法從選後的一片混沌中，清晰的看到自己的失敗不是因為「九二共識」的「一中傾向」，那麼不妨回頭看看蔡英文是如何成功的，關鍵其實是民進黨的兩岸論述「國民黨化」。

何以說蔡英文或民進黨的成功是因為兩岸論述「國民黨化」。眾所皆知，蔡英文在2008年臨危受命接下陳水扁留下的爛攤子，2012年第一次有機會挑戰台灣總統大位時，提出兩岸定位不明的「台灣價值」，成為她失利的關鍵；2016年她提出「維持現狀」兩岸論述，加上2014年「太陽花學運」中瀰漫反對「國民黨買辦」的氣氛濃厚，才得以順利上位。

從2018年九合一選舉結果及這次2020年大選來看更加清楚。韓國瑜在2018年九合一選舉時直言自己的意識型態就是「九二共識」，並不因此對其掀起「韓流」形成阻礙；一般人都直觀的認定「抗中保台」是蔡英文得以勝選連任關鍵，卻小看了她創造「中華民國台灣」 「新國號」的威力，讓「台灣派」與「中華民國派」都得以在習近平啟動「兩岸統一進程」及「香港騷亂」引發的恐懼中找到安身之所。

國民黨1月15日召開中常會討論總統大選後黨主席請辭一案，數名青年黨員高舉「常會道歉 老賊下台」看板抗議，與黨工、保全發生激烈衝突，最後由警方驅離出場。（中央社）

蔡英文是李登輝「兩岸特殊國與國」論述起草人之一，曾稱「中華民國是流亡政府」，就任台灣總統後多次公開演說，以「這個國家」、「這個政府」取代「中華民國」是眾所皆知的事，但為爭取連任，接受「中華民國」創了「中華民國台灣」國號，難道是「國民黨化」的一個過程？

不可諱言，在這些轉變的過程中，民進黨也曾有過「自我懷疑」，倡議凍結、中止「台獨黨綱」，但卻始終被技巧性的「交付研究」而不了了之，也讓民進黨不致失去選票基本盤，最終得以穿上「中華民國」的外衣，巧妙運用外在壓力加深台灣人民對失去自由民主制度恐懼轉化成對民進黨的支持。

然而，也因為民進黨始終沒有廢除，甚至沒有凍結「台獨黨綱」，就算蔡英文樹立871萬票支持的「蔡英文障礙」，在地緣政治格侷限制下，她的第二任任期，大陸依然會是台灣人流、物流往來最密切的地區，逐步開放與國際接軌的13億人口廣大市場及尚在向上成長的綜合國力，依舊會是「一個中國」原則在國際場域的有力支撐。

蔡英文在2020年台灣大選採用了「抗中保台」主軸。（中央社）

縱使因為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情延燒，國際瀰漫一股「反中」情緒，讓蔡英文在2020年台灣大選時的「抗中保台」主軸顯得更加正確，甚至民進黨還能再延續4年、8年，甚至更久時間在台灣執政。

但疫情終究會有平息的一天，兩岸經濟、文化交流、互動只會更加密切，高舉「中華民國台灣」大旗，以「護主權」為名獲得的超高民意，能夠為人民創造多少福祉、打開多少國際空間及市場？許多台灣人民自己心裏有數。

國民黨必須看清一個事實，台灣民眾要的是民主自由制度不變、兩岸和平長久不變。國民黨曾因應兩岸各自政治需求，提出符合「兩岸最大公約數」，具有「創造性模糊」的九二共識，檢討兩岸論述，也應在既有的成果上提出更進步的論述，並一步一腳印從基層出發，爭取更多支持者，這雖然不是一件容易的事，但若為求速效，誤讀「台灣主流民意」是全盤否認「九二共識」，將國民黨改革成台灣第二個民進黨，不但是背離了2020年台灣大選中仍支持國民黨的550萬人民，國民黨再起也只是痴人說夢罷了。