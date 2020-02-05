【武漢肺炎】返台台商確診肺炎　台衛福部長：救命即是返台意義

首批247名武漢台商在當地時間2月3日深夜搭乘包機抵台，抵台後其中有3人分別因有發燒和喉嚨不適被送醫隔離。 2月4日晚間台疫情指揮中心指揮官、台衛福部部長陳時中宣布送醫隔離，抵台時有發燒症狀的1名武漢台商確診武漢新型肺炎。 陳時中表示，武漢返台台商有人確診的消息雖讓人難過， 但可預期，台灣方面會盡大努力幫助台商恢復健康，這正是帶他們返台的意義。陳時中在宣布消息的過程中一度哽咽，還拿着衛生紙擦拭眼淚。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中的「抗疫」表現，在輿情上獲得不少台灣民眾的肯定。（中央社）

台疫情指揮中心指出，武漢台商班機中，3名送醫隔離者，經檢驗2名為陰性，但1名鼻咽試劑檢查發現是陽性，確診武漢新型肺炎。確診個案在檢疫時已有發燒症狀，因此在抵台後的第一時間即被送醫隔離，目前該確認個案肺部情況還好，且發燒也退了。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部部長陳時中表示，雖然不幸出現有確診個案，但可以預期。他說，第一時間得知確診，雖然讓人沮喪，但接台商回來就是要救他一命，讓台灣醫療團隊用最大的努力幫助他恢復健康，這正是要帶武漢台商返台的意義，避免有病患留在武漢，在不好醫療環境中，而可能喪失寶貴性命。

陳時中在宣布確診消息時，一度哽咽，還以衛生紙拭淚。在疫情消息記者會結束後，陳時中向台灣媒體表示，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得，同仁大家這麼努力」。

就在疫情指揮官陳時中拭淚宣布完武漢台商有確診案例後，台衛福部也在臉書（Facebook）發文募集各界對陳時中的關心和指教。該貼文截至當地時間2月5日上午11時已吸引超過20萬網民按贊，也有超過7萬則留言，絕大多數都是為陳時中加油打氣。