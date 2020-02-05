【觀察】台灣參與世衛　考驗國際與中國的政治碰撞

世界衛生組織（WHO）執委會（EB）於2月3日展開，台灣友邦如史瓦帝尼（大陸譯作「斯威士蘭」）、巴拉圭皆為台灣有力執言，獨缺2020台灣總統選前已有邦誼不穩傳聞的尼加拉瓜。中國代表亦於執委會中，炮轟台灣方面說謊，指兩岸疫情信息交流通暢，疫情信息皆有共享，無有不透明之處。此外，中國外交部發言人華春瑩再於公開場合，重申台灣若想參與WHO，必須在一中原則下接受一中原則的安排。儘管這無非是中共對台就國際參與的老調，在但肺炎疫情緊張之際，華春瑩此話一出，不意外地引起兩岸外交部隔空駁火。

無論兩岸如何在國際場域中博弈折衝，不能否認的是，新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情的延燒，確實為台灣導來「重新」參與WHO的契機，中國大陸方面已被國際認為防疫不力，而台灣現在雖未成為重疫區，但無有信息透明交流、轉知等的可能結果是台灣可能成為防疫缺口，屆時對公衛社群的影響將難以估計。

武漢台商的包機3日午夜抵達桃園國際機場，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。（中央社）

然而，實事求是來說，台灣參與WHO的可能性有多少？這部分至少分成兩種參與，一是台灣突破過去馬英九政府的門坎──WHO觀察員，直接成為WHO成員；二是台灣與過去馬英九政府持平，以WHO觀察員身分，重回WHO。

依台灣目前國際現況，要想參與WHO這類重要的國際組織，尚需「重要國家」的加持，以及友邦、友好國家的輔助發言，才有可能為之。美國、日本、加拿大甚至歐盟皆已為台灣參與WHO一事發聲，另有其他歐盟國家內的國會議員為台灣發聲，這是屬於國際輿論的支持。

世界衛生組織總幹事譚德塞的親中立場以及近日的親中言論，已引起一些國際爭議。 （新華社）

然而，輿論支持是一回事，「實質支持」又是另一回事。實質支持即是為了台灣，在WHO的場域中，同最有可能阻礙台灣入WHO或參與WHO的中國大陸，真刀真槍的對撞，為台灣開出一條參與WHO的路，或者是透過「枱面下」的方式，同中國大陸交易，使中國大陸妥協，願意主動敞開大門迎接台灣進來。只不過，從現實主義的觀點出發，鮮少有國家會在「非基於自身國家利益」的情況下，與大國做賠本的政治博弈。

儘管台外交部長吳釗燮於抨擊WHO用一中原則將台灣納入中國大陸項下的國際記者會上，表示對台灣而言，重要國家、友邦與友好國家的發聲就是實質的支持。而吳釗燮沒提到也可能無法提到，無法迴避的問題依舊在眼前：要支持台灣加入或參與WHO，就是得跟中國大陸「碰撞」，無論這種「碰撞」是軟是硬。

台灣倚靠輿論支持，參與WHO並非不可行，至少回到馬英九政府時期的參與模式（WHO觀察員身分）亦非不可能，但那需要前頭提到的重要國家持續不斷的發聲，以輿論施壓中國大陸，用外部壓力的方式使中國大陸不得不正視國際輿論，而台灣方面亦不能硬着頸子，該向中國大陸伸出的橄欖枝還是要伸，否則國際輿論無論怎麼支持台灣，台灣若維持過硬的外交立場都會讓發聲國家感到「艱難」，待疫情控制下來、時機一過，台灣便錯過一次重新參與WHO的機會，未來恐怕還要等上一段時間。

武漢肺炎的疫情恰好成為一次台灣參與WHO的機會，因為那再次透露於世界衛生社群及防疫的角度來說，台灣的防疫技術與專家能帶來的幫助都使台灣不可缺席，如何抓住此一時機，復又參與WHO，是台灣接下來必須抓準的重點。