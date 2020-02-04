【武漢肺炎】外交部：謠言和恐慌比病毒更可怕　部分國家過度限制

中國外交部今天（4日）的網上記者會上，有記者提問稱，世衛總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，疫情防範是必要的，但無需過度反應，並且不建議各國採取任何旅行或者貿易限制措施，呼籲各國採取基於證據、令人信服的措施。他同時也警告了謠言和錯誤資訊傳播的危害。 外交部發言人華春瑩回應稱，病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是謠言和恐慌。因此，世衛組織一直呼籲各國基於事實採取令人信服的措施。她並列舉了「三大事實」佐證上述說法。

華春瑩表示，第一大事實是，疫情發生以來，中方採取了空前嚴格的防控舉措，其中很多都超出了世衛組織的建議和《國際衛生條例》的要求。根據世衛組織2月3日發佈的疫情報告，全球除中國外共有153例確診病例，不到中國境內病例的1%，而2009年美國H1N1流感蔓延到214個國家和地區。

第二大事實是，2009年始於美國的甲型H1N1流感造成163.23萬人被感染，28.45萬人死亡，死亡率高達17.4%;2012年中東呼吸綜合徵死亡率為34.4%；伊波拉疫情死亡率是40.4%。目前中國境內新型冠狀病毒疫情死亡率約2.1%，遠低於以往其它疫情。

2月2日從中國武漢市乘撤僑包機返回印尼巴淡島韓那丁國際機場的印尼公民，接受職員噴洒抗菌劑。（AP）

第三大事實是，世衛組織發布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件，主要目的是為衛生體系脆弱、公共衛生能力不足的國家提供必要國際援助。

華春瑩表示，一些防疫能力強大、防疫設施先進的發達國家率先對中國採取過度的限制措施，與世衛的建議相違背，華春瑩強調，病毒無國界。疫情是一時的，而合作是長久的。面對公共衛生危機，各國應當團結合作，共克時艱，這符合各國的共同利益。

武漢肺炎疫情蔓延後，病例持續激增。針對相關態勢，部分國家對華關閉邊境。針對相關疫情，中國官方數次強調無需過度恐慌，有能力應對疫情。

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟。（資料圖片）

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟近日透露，針對病毒檢測，「現在手段還是比較多的，可以有直接並的分離，直接的檢測，也可以通過基因序列來檢測這個病毒，但最後的結果應該是相符的。病毒的話，在浙江的話，我們的P3是傳染病診治國家重點實驗室，在P3已經分離到8株病毒，那麼其中有幾株非常適合做疫苗，所以現在也在緊鑼密鼓地開展。」

國家衛健委周二（4日）召開的記者會上，科技部生物中心副主任孫燕榮介紹稱，在藥物研究方面，已經初步遴選了部份具有潛在的抗新型冠狀病毒作用的藥物，當前正在加緊推進進一步的療效驗證。

截至2月3日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例20,438例，現有重症病例2,788例，累計死亡病例425例，累計治癒出院病例632例，現有疑似病例23,214例。

（綜合報道）