世衛屢改台灣稱謂　台外交部痛批「荒謬和矮化」

世界衛生組織在1月22日第2期疫情報告，以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣，後又於1月23日報告改台灣名稱為「台北直轄市」（Taipei Municipality），1月25日改為台北（Taipei），2月6日再改為「台北及周圍地區」。

WHO屢改台灣名稱，引起台灣外交部的不滿，再向WHO表達最嚴正的抗議。台外交部發言人歐江安表示，台外交部及駐日內瓦辦事處已經力洽WHO，要求更正對台灣的不當名稱。

歐江安抨擊，過程中可以看到WHO荒謬及不當的行徑，WHO屢次更改台灣的名稱，蓄意矮化台灣，外交部表達嚴正的抗議，也可以看到WHO屢次倒向中國政府，一系列錯誤的發言及行徑，全世界都看到了。

歐江安說，因WHO的荒謬，全世界支持台灣參加WHO的聲音更多、層級也更高，特別感謝日本首相安倍晉三、加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）、美國國務院高層官員、歐盟對外事務部（EEAS），都已經公開的堅定支持台灣應該參加WHO，也感謝友邦在WHO執委會（EB）為台灣有力發言，最新的發言友邦有危地馬拉，危地馬拉代表特別指出台灣為危地馬拉當地衛生醫療提供的資源、協助與貢獻，提供當地人民所需的醫療資源，而巴拉圭、斯威士蘭的代表也在EB為台灣有力執言。

歐江安批WHO「到底要為台灣改幾次名字？」歐江安表示，台灣的國名叫做台灣，「台灣是台灣」，台灣絕對不是中共的一部份，也要求WHO不要把台灣的資料列在中國項下，造成錯誤、一錯再錯，一切的錯誤都是源自於WHO的錯誤報告，中華民國台灣外交部表達嚴正抗議。