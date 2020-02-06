【武漢肺炎】蘇貞昌批武漢台人包機「完全走樣」　要求檢疫優先

早前，台灣方面指，搭載首批滯留武漢台人的返台包機出現「返台登機名單不理想」的情況，包括1名遭確診武漢新型肺炎個案不在原登機名單內、返台者的優先次序未達台灣方面要求等。 台灣行政院長蘇貞昌在2月6日上午重話怒批，「整起（包機）事件完全走樣，下不為例！」 台行政院進一步提出四大要求，包括陸方須優先提供完整登機名單供台灣方面確認、弱勢優先、檢疫優先，並嚴正拒絕有任何中間人居中處理邀功，指至少要台海基會對陸還協會的磋商。

搭載首批滯留武漢台人的返台包機於2月3日深夜抵達台灣桃園機場。（中央社）

在2月6日上午台行政院針對武漢疫情召開的施政報告記者會，台行政院發言人Kolas Yotaka轉述，針對首批武漢台人包機返台風波，台行政院長蘇貞昌嚴厲表示，「整起事件，完全走樣，下不為例」。

台行政院發言人Kolas Yotaka表示，針對後續滯留武漢台人的返台包機問題，蘇貞昌也下令提出四點要求：第一，接下來有任何包機，要弱勢優先或是臨時出差、長期用藥、年長年幼的台灣人民優先返台；第二，檢疫優先，雖然任何台灣人返台，台灣都會提供一流醫療協助、全力救治，但機上其他乘客的安全也很重要，而首架返台包機出現有確診病例「被矇混上機」，因此日後必須落實登機前檢疫；第三，陸方須優先提供完整登機名單供台灣方面確認，不容許像這次一樣在關機艙門前才匆忙提供名單；第四，應該要由「政府對政府」磋商，至少也要由台海基會對陸海協會，不再容許任何中間人居中處理包機事宜或是邀功。