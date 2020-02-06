【武漢肺炎】批武漢台商包機協調人「製造恐慌」　國民黨將其停權

滯留武漢的台商在2月3日首批以包機形式返台，卻發生機上搭載的247人並非全是台籍，且不盡然符合台方要求的慢性病患等迫切需要照顧者等情況，使武漢包機事件在台引發議論，這段時間內居中協調包機事宜的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文更成為眾矢之的。儘管徐正文強調包機來台的247人並非救援會可以決定的，但國民黨仍認為徐正文製造恐慌、干擾防疫，影響國民黨形象，2月6日對其祭出停權處分。

國民黨指徐正文數度自行召開記者會公開對外發表疫情製造恐慌，干擾、妨礙政府防疫進程，嚴重破壞國民黨形象與聲譽，予以“先行停止黨權”處分。（中央社）

國民黨透過新聞稿指出，國民黨協助大陸台商採包機模式返台之事，是由代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗、大陸事務部主任周繼祥、文傳會代理主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商代表聯誼會會長陳錦龍、武漢台商會會長蕭永瑞等七人低調斡旋協商，採「春節包機」模式由東方航空派遣班機。

國民黨指出，然而徐正文在未參與七人小組協商工作，也未經黨中央授權的情形下，數度自行召開記者會公開對外發表疫情製造恐慌，干擾、妨礙政府防疫進程。甚至自行公布第二次武漢包機航班時間與自行猜測乘客名單，造成風波與不良影響，不聽國民黨中央規勸，剛愎自用，嚴重破壞國民黨形象與聲譽。

國民黨表示，本案因民眾紛紛檢舉，影響國民黨聲譽甚巨，國民黨考紀會依據職權及相關規定進行處理，超過半數的考紀委員同意將徐正文同志予以「先行停止黨權」處分，同時將本案發交徐正文所屬的黃復興黨部進行後續審議，接著再提報本會委員會議審議。