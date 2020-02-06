【國民黨主席之爭】江啟臣拉攏年輕人　郝龍斌拜會馬英九談兩岸

國民黨主席之爭將於3月7日展開投票，已正式登記參選的立法委員江啟臣，以及前台北市長郝龍斌，均各自對外拋出議題，力拚競逐黨主席大位。 江啟臣在2月5日深夜於Facebook發文，再次強調國民黨年輕化的議題，盼國民黨不僅要給年輕人歷練的機會，更要讓年輕人感受到國民黨願意設身處地替年輕人思考。郝龍斌則是在2月5日拜訪馬英九，並談及兩岸議題，郝馬共同強調，兩岸必須在九二共識、一中各表的基礎上開展關係。

郝龍斌2月5日拜訪馬英九，針對兩岸議題交換意見。（郝龍斌辦公室提供）

江啟臣在臉書（Facebook）表示，最近所有台灣媒體幾乎都有一個共同的問題，就是關於國民黨如何吸年輕人。江啟臣認為，國民黨應該努力成為年輕人的選項，不只是投票的選項，更是成為伙伴的選項，在內部組織上，國民黨不能永遠都只把年輕人當樣板、當花瓶，國民黨必須由外而內，由下而上的了解年輕人的想法，未來黨務、智庫、地方、國會的運作，不但要積極年輕化，更要充分授權。

江啟臣指出，國民黨不但需要給年輕人機會，更要給年輕人資源，未來將會由黨中央協調各級民意代表給年輕人歷練的角色，讓年輕人有意願為國民黨在基層扎根、讓年輕人有熱情為國民黨來打拼，為國民黨建構一個永續發展的世代傳承。甚至面對包含勞工、社福、住宅政策等各種世代議題上，也要讓年輕人看到國民黨是個願意設身處地為年輕世代思考的政黨。

江啟臣側重國民黨的年輕化。（中央社）

至於郝龍斌則是在2月5日拜會馬英九，並把焦點放在兩岸關係。郝龍斌指出，「堅持中華民國是國民黨基本的信念」，馬英九也認為，必須在堅持九二共識、一中各表的基礎上，開展兩岸關係。而郝龍斌與馬英九都強調，兩岸對此共識必須有共識，才有之後互動的空間。

在國民黨年輕化的議題方面，郝龍斌表示，除了給黨內年輕人機會，國民黨也應創立一個更公平且更有機會的平台，吸引黨外的年輕人加入國民黨，唯有新血的加入，國民黨才能從量變轉為質變。