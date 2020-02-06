【武漢肺炎】台陸委會：已收到陸方第二批武漢台人返台名單

武漢肺炎疫情持續蔓延，數百名滯留當地的台灣民眾想返台，經過多方努力，日前已有第一批247人抵台。當地時間2月6日，台灣陸委會舉行例行記者會。針對第二批滯留武漢台人何時返台，台陸委會發言人邱垂正指出，陸方已透過既有管道將相關名單交到台方，雙方持續在溝通協調中。 他還提到，武漢台人返台包機的溝通是依照兩岸春節加班機的「模式」進行，但不受到今年2月8日春節加班機期限影響。

關於第一批名單與兩岸後續協商狀況，邱垂正表示，由於第一批返回名單不盡理想，希望以短期出差、老弱、有醫療需求的病患為優先，讓最迫切回來的人先回來。同時要做好防疫，防疫優先、弱勢優先，是確定名單的優先原則。

他說，由於第一批名單是在飛機起飛前一個小時才拿到，非常倉促。希望下一批名單能在一天前提供給台方審核，達成一致意見，讓台人趕快回台隔離或治療。

針對第一批武漢返台包機上有數十名陸配，邱垂正強調，陸配擁有長期居留證件，也是「我們的家人」。（楊家鑫攝）

邱垂正指出，至今海基會與陸委會共接獲695通民眾來電，「已製成我們認為必須優先的名單，作為未來兩岸溝通協調的重點。」

他也提到第一批名單的成員結構，他說，「名單上都是國人，裏面雖然有陸配，但也是我們的家人，也是跟着先生、帶着小孩回台，雖然對大陸人士禁止入境，但擁有長期居留證件的陸配是可以入境的。」

台灣行政院長蘇貞昌強調，應該要由政府對政府磋商，至少也要海基會對海協會，不再容許任何中間人居中處理或是邀功。邱垂正則表示，感謝很多熱心台商居間聯繫，但不應該影響政府公權力執行。包括滯留國人接返、交通安排、入境查驗、醫療等防疫事項涉及公權力，必須由政府對政府磋商，或由政府授權的海基會與海協會協商，絕不允許中間人居間處理。

有傳媒追問許多台商也想回來，台方是否將第二批返台名單當「政治籌碼」，邱垂正說，「沒有這回事，當地台商雖然都很想回來，我想都是願意讓弱勢優先回來，只是第一批名單不夠理想，需要檢討。」

大陸國台辦發文痛批民進黨想借武漢疫情加入WHO是「以疫謀獨」。圖為國台辦發言人馬曉光。（新華社）

另一方面，大陸國台辦於2月6日以「負責人」名義發文痛批民進黨政府爭取加入世界衛生組織（WHO）是「以疫謀獨」。邱垂正表示，疫情當前，防疫優先，人權與人道優於政治考慮，兩岸應該在協議機制下，持續透過對話與合作，才是解決問題最好方法。中共當局切勿將政治因素凌駕在人類健康安全之上，所謂「以疫謀獨」乃推卸責任、轉移焦點的說法，無助改善兩岸關係。

此外，陸委會也宣布，因應大陸肺炎疫情持續擴大，為確保台灣公衛安全，強化人流入境控管，台政府針對港澳居民來台將實施入境管制措施，2月7日起，暫停受理港澳居民申請臨時入境停留、境外人士在線申辦系統（雲端申請停留）。遇有特殊事故有確實急須來台者，應出具港澳政府發出之入出境證明紀錄，證明14天內確無中國大陸旅遊史後，以臨櫃書面方式提出來台申請。