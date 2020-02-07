【武漢肺炎】武漢台人返台淪為木馬屠城？　兩岸政治口水戰何時了

滯留武漢台人順利在2月3日晚間包機返台，原本是兩岸醫藥衛生合作的一椿美談，蔡英文也難得在Facebook上對中共表示肯定，但卻因為「確診病例」跟「假名單」引發兩岸另一場新的政治口水戰。

根據台媒報道，第一批返台人士中1人發燒、2人喉嚨不適，3人都以最高標準後送隔離病房，之後1名台商確診新型冠狀病毒，而另2名則為疑似。

之後媒體揭露，這名抵台後確診肺炎的台商並不在原先陸委會掌握的登機名單中，進一步引發台灣青年網友以「木馬屠城」來形容的批評聲浪。

而陸委會則在2月5日的中央流行疫情指揮中心記者會上則認為「確診病例」顯示台商在武漢登機前檢疫「明顯出現漏洞」，未來必須防疫做到「滴水不漏」，才會啟動第二批接回行動。

另一方面，「假名單」則是指陸委會事先掌握的名單「不盡理想」，台灣一開始和陸方協商，優先提出「年幼、短期出差、沒有長期生活支撐、慢性病者」要列為優先接回的名單，但外傳陸方在2月3日的「最後時刻」才把完整名單給台灣，但陸委會核對後「覺得優先名單不理想」，原因在於其中有數十位隨台商返台的陸配，而這恐擠壓其它優先名單。此外，還有3人並沒有在名單中，而其中1人更是後來的「確診病例」，也引發後續的爭議。

對此，台灣行政院長蘇貞昌在2月6日上午怒批，「整起（包機）事件完全走樣，下不為例！」。台行政院進一步提出四大要求，包括陸方須優先提供完整登機名單供台灣方面確認、弱勢優先、檢疫優先，並嚴正拒絕有任何中間人居中處理邀功，喊話北京至少要台海基會對陸海協會的磋商。

武漢台商的包機3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。（中央社）

首先必須釐清事情的始末和對錯。根據台媒揭露，兩岸因為缺乏官方的交流，甚至兩岸的海基金和海協會也並沒有直接的協商機制，因此這次事件是經由國民黨的七人小組在中間進行民進黨和共產黨的協商平台，再加上三者都是第一次溝通協調「包機返台」事項，其中具體細項包括聯絡滯留台人接返、交通安排、入境查驗、醫療等防疫事項，其中不乏事項都需兩岸公權力來協調，因此產生「確診病例」跟「假名單」的問題。

從「確診病例」來說，根據2月5日中央流行疫情指揮中心記者會中，記者詢問內政部長的內容來看，該台商應是吃退燒藥通過疫檢後「矇混上機」，而內政部長徐國勇則表示這個行為因讓機上200多人涉及感染的風險，未來將以違反社會秩序維護法和《刑法》偽造文書罪依法辦理。而倘若該台商是有意為之，則應該受大眾譴責，此外也不能如陸委會般責怪陸方檢疫「明顯出現漏洞」。

而在「假名單」方面，台媒中央社在2月5日引述知情人士表示「陸方直到飛機起飛前一刻才提供全英文登機名單，令相關單位無法即時核實。最終抵台人員不但未包含上述優先需求者，還出現未在名單上的陸配等中國大陸籍家屬，至今更傳出一名確診病例，添加防疫風險。」

協助處理相關事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文（前中）4日在台北內湖受訪，說明首批武漢台商返台後現況。（中央社）

這份名單如同陸委會所言「不盡理想」，而名單中的陸配也使得他們在台恐遭受新一波的「污名化」，此外，最後上機前臨時增加的3個名單，其中1個還是後來的「確診病例」也使得這中間充滿不少「貓膩」。顯然這應該責怪當初列出名單的相關人士，也須釐清其中是否有利益交換存在。

而根據台媒報道，國民黨於2月5日由文傳會代理主委王育敏對外宣示與徐正文「切割」，並稱黨員若有個人言行干擾防疫工作，破壞黨的形象，就要祭出黨紀，而2月6日隨即傳出國民黨考紀會已經啟動相關調查動作。

不過，徐正文則在2月6日在臉書上「喊冤」，強調「雙方政府只有提供需要返台503人員名單，至於哪些人回來和挑選247人都不是救援會可以決定的」。言下之意，似乎暗示最終名單的確是經由湖北台辦才決定的。

而究竟名單最終是誰決定的，以及最終為何多出不在名單上的3人將可能是未來釐清的重點。外界認為未來兩岸如果仍要合作，必須在名單上先建立共識，以免再度出現這次的誤會。

2月6日，台灣陸委會舉行例行記者會。針對第二批滯留武漢台人何時返台，台陸委會發言人邱垂正指出，陸方已透過既有管道將相關名單交到台方，雙方持續在溝通協調中，顯示兩岸都有繼續執行包機返台的意願。

在這次滯留武漢台人包機返台事件中，因為「確診病例」跟「假名單」件恐讓兩岸官方一度失去互信，淪為兩岸民間的政治口水戰，而這對兩岸關係的發展來說，的確不是好迹象。