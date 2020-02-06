【武漢肺炎】全城搶食米　政府指供應穩定：夠全港市民食一個月

武漢肺炎疫情持續，市面出現搶購潮，市民除瘋搶廁紙，部分超級市場貨架上的食米亦被搶購一空。政府Facebook專頁「添馬台」今日發文，指現時香港的食米總存貨足夠全港市民約一個月食用（約2500萬公斤），米商亦正從各地進口食米，呼籲市民毋須搶購。

貼文指，政府留意到許多市民近日到超級市場爭相購買糧食，例如食米。按政府規定，食米貯存商必須儲備足夠市民15天食用的存貨。業界亦備有額外存貨，以應付突發情況。

現時，香港的食米總存貨足夠全港市民約一個月食用（約2500萬公斤），米商亦正從各地進口食米。香港超過8成的食米來自東南亞國家，來源穩定。貼文又指，米商一直有按零售商訂單送貨，市民毋須搶購。

超市日用品被搶購一空。（資料圖片）

多個食品供應商代表今日（6日）舉行記者會，澄清食物供應量未有受影響。香港米行商會理事長陳建年稱，近九成食米來自泰國、越南等地，而內地僅佔少於一成，強調供應穩定，呼籲公眾不需要囤積在家。香港食品委員會主席吳永恩強調現時供應並無問題，無必要搶購。

特首林鄭月娥日前表示，口岸管制措施是以客運服務為管控基礎，不會影響貨運。她指，超級市場貨架清空的情況，主要是因為來不及入貨、上架，政府不斷透過商經局與批發商、零售商保持聯絡，強調食物、必需品以至其他貨品的供應並無出現短缺，希望市民放心。