【罷免韓國瑜】連署逼近成案門檻　罷韓團體聲稱7月「光復高雄」

高雄市長韓國瑜罷免案目前正處於第二階階連署作業當中，成案的門檻約為23萬份連署書。而罷韓團體「Wecare高雄」在今天（10日）透過facebook指出，目前連署書已突破20萬份，相當逼近成案門檻，不過仍希望在未來六日內進一步達到30萬份，避免高雄市選委會後找理由剔除連署書。 「Wecare高雄」指出，到時韓國瑜選委會想必會用盡連署書查核時間，原本預計5月舉行的罷免韓國瑜投票，實際投開票日可能會落在6月20日或6月27日進行，假如罷韓連署書3月中旬遞件，7月就可望「光復高雄」。

罷韓提案領銜人陳冠榮（前排左二）2月10日和Wecare高雄發起人尹立（前排左一）等人在高雄捷運中央公園站宣布啟動六日動員令，力拚2月16日達標30萬連署份數、3月中旬遞件，7月光復高雄。（中央社）

依照台灣選務相關規定，高雄選舉人數約229萬人，第二階段罷韓連署過關門檻為23萬份，連署書經相關單位查核確認無誤，數量也通過門檻後，韓國瑜罷免案才會進入投票階段。最後罷韓若要成立，需要近58萬人參與罷免投票，而且同意罷免票大於不同意罷免票。

儘管韓國瑜在2020年台灣總統大選落敗當天，隨即強調回歸高雄市政，不過罷韓行動仍來勢洶洶。（中央社）

Wecare高雄在Facebook上表示，當前罷韓連署書已突破20萬份，罷韓行動正式發出「六日動員令」，以求未來六日達成30萬份連署的目標，並於3月中旬以前將連署書整理完畢，向選務單位遞件。Wecare高雄強調，之所以希望達到30萬份連署書，關鍵在於韓國瑜政治黑手介入高雄市選委會，負責審查罷免連署者，是韓國瑜所任命的政務官，這點恐將導致連署書剔除數量提高，所以必須送進比法令規定更多的連署書，以防萬一。

Wecare高雄分析，韓國瑜選委會想必會發揮「能撈就撈，能混就混」的韓國瑜精神，用盡40日的法定查核時間上限，若3月中旬遞件，可能要等到4月底才會通過第二階連署書的查核使罷免成案。接下來，法定的投票日規定為成案的20日至60日以內的時間，想必罷免投票日也會在最長的60日後舉辦，因此罷免韓國瑜投票將可能於6月20日或6月27日進行。

Wecare高雄指出，最後，依規定，投票結果必須在7日內公告，若罷免投票通過，韓國於將於投票結果公告日解除職務，算一算，3月中旬遞件，可望在7月「光復高雄」。