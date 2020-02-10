解放軍戰機繞台嗆挫敗台獨　蔡英文：大陸應先控制住武漢肺炎疫情

解放軍軍機昨天和今天連續2日繞台飛行，東部戰區發言人昨天（9日）更表示「有能力挫敗一切台獨分裂活動」，蔡英文今天（10日）受訪時反嗆中國大陸，稱對岸這段時間裏，最重要的是要趕快把武漢肺炎疫情控制住，讓整個區域和全球疫情的緊張狀態，可以緩解下來，北京當局這時候做這些軍事動作，「沒有意義也沒有必要」，但台軍F-16戰鬥機還是全程伴飛監控，未來將持續監控台海狀況，並繼續加強台灣國防，以及和其他國家的合作。

值此武漢肺炎疫情肆虐之際，蔡英文說，中共解放軍機繞台沒有意義也沒有必要，應先控制住疫情，緩解區域和全球疫情的緊張狀態。（台灣總統府提供）

蔡英文10日出席「國際智慧城市頂尖論壇」致詞，會後接受媒體訪問，回答兩岸外交、武漢肺炎等時事議題。蔡英文說，台灣線上參與WHO論壇只是第一步，將把實質參與WHO當作目標，持續努力，這段時間以來，許多台灣友邦及主要國家都發言支持台灣，她要利用這個機會表達感謝之意。

被問及共機繞台一事，蔡英文說，這段時間大家最在意的還是防疫，大陸的疫情也都是全世界關注的，「所以我倒是覺得，在這個時候做這些軍事動作，沒有意義也沒有必要」，但整個過程中，台灣的F-16戰機都有全程伴飛監控，未來會持續監控整個台海的狀況、加強台灣的國防，以及跟其他國家的合作。她呼籲對岸，最重要的還是要趕快把疫情控制住，讓整個區域和全球疫情的狀態，可以緩解下來。

蔡英文也被問及武漢肺炎疫情當頭，兩岸有無啟動包機機制，幫助台灣民眾返台，她強調，目前仍持續與對岸溝通，她的原則不變，初心也不變，就是以「弱勢優先、防疫優先」，讓台灣整體防疫工作，能對全體台灣民眾的生命財產做最好的保障，她將秉持這些原則，持續跟對岸溝通，希望能很快達到共識。而對於疫情衝擊台灣觀光業的問題，蔡英文強調，在2020年伊始，她就召開國安高層會議，決議對觀光業等其他受到疫情衝擊的產業，拿出有效的措施來紓困、緩解，並盼藉此讓產業轉型、升級，相信台灣行政院和交通部，會在很短的時間內提出具體方案。

另針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲美國各州，應對抗中國施壓台灣一事，蔡英文感謝蓬佩奧的「仗義執言「，提醒美國各州州長不要屈服於中國壓力之下，她相信北京當局這樣的作法，不但不能夠達到中國自己設定的目標，持續打壓，阻止跟台灣的往來，反而會讓國際社會對中國的印象越來越不好，「所以我覺得，這是一個中國自己要好好檢討的事情」。

而關於賴清德赴華府訪問，蔡英文先強調賴尚未就任副總統，赴美訪問是個人行程，並非官方行程，邀請單位也是民間單位，頗有降低政治敏感性之感，但她最後仍不忘指出「任何有助於我們跟其他國家關係的，我們都樂觀其成」。