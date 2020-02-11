【武漢肺炎】打出防疫牌　民眾黨團籲政府將紓困預算法制化

在台灣，繼國民黨立法院黨團2月10日公布《2019年新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例》草案之後，台灣民眾黨立法院黨團於2月11日召開記者會，提出該黨團對民進黨政府即將推出紓困措施的看法。民眾黨立法院黨團指出，政府針對此次疫情的防疫紓困案，應採「追加預算」，並應積極研擬檢疫隔離及其照顧者的生活津貼入法。

台灣民眾黨立法院黨團召開記者會，表達對於政府紓困產業的政策看法。（譚英瑛／多維新聞）

由於台灣經濟受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情衝擊，近日不論是在野的國民黨團或行政院都有意研擬紓困條例或相關措施，並陸續於周內推出。對此，台灣民眾黨立法院黨團雖表態不提出紓困條例草案，但表示，「從法理而言，民眾黨認為需要考慮到方案本身的適法性與合理性，將紓困方案的提出予以制度化、法制化」。

雖然台灣行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）於10日下午表示，行政院尚未拍板定案首波的產業紓困政策及其內容，但多家媒體引述交通部說法指出，交通部初步敲定百億元新台幣拯救觀光，而民眾黨立法院黨團認為，行政院應採取特別預算來處理紓困方案，因該方案不但不排擠原預算，又可使立法院監督政府的預算使用。

至於近日吵得紛紛擾擾的「防疫照顧假」，台灣民眾黨認為，政府應修法，使得在防疫期接受「居家隔離」、「居家檢疫」及其相關家庭照護者可獲得相關補助或津貼，以減少防疫破口。對此，民眾黨主張修正《性別工作平等法》、《就業保險法》，來減少勞工看得到「防疫照顧假」卻不敢用的問題。

針對輿論朝野均非常關注的紓困政策，台行政院院長蘇貞昌則於2月11日表示，2003年的嚴重急性呼吸道症候羣（SARS）疫情讓台政府得到一定的經驗，而經過中間的修法、制定法律，也已有相關機制，因此這次武漢肺炎疫情發生，政府已將許多相關規定「以緩濟急」，但若未來如有需要，行政院將針對需求提出特別條例或特別預算。