【武漢肺炎】台灣參與世衛名稱成謎　或用「台北」名義

世界衛生組織（WHO）即將召開針對新型冠狀病毒（武漢肺炎）閉門專家防疫會議，本次台灣將以在線方式參與。據瞭解，參與本次閉門會議的國家皆簽署保密協議，台灣亦不例外，任何會議中的信息僅供各國政府作為防疫參考，不會在線轉播，也不會對外釋出。惟，本次台灣參與的名義，目前的消息傳出將用「台北」名義參與閉門會議。

台外交部發言人歐江安並未正面回應台灣參與WHO所用的名義一事。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部發言人歐江安表示，感謝WHO讓台灣參與會議，WHO會議是閉門會議，並沒有在線轉播，台灣是在線參加，很多國家的專家因為疫情的關係，沒有辦法親自到場參與，只能在線參與，而本次會議基於信賴原則和保密原則，會議信息只會供政府參考並不會公布。歐江安肯定WHO邀請台灣專家參加會議，充分顯露出友邦、理念相近國家為台灣強力發聲，受到國際的重視，台灣會持續的推動，以觀察員的名義，參加2020年5月的世界衛生大會（WHA）。

現場媒體問及，本次台灣參與會議的名義，是最終確定為「台北」，還是仍有其它可能？歐江安響應，本次會議因為有保密協議的關係，現在都不便公開，而參與的層級也因為保密協議的關係，不只台灣，各國都沒有公開。