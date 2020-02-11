朱立倫投書外媒稱北京對台無治權　世衛應授台會員資格

《外交家》雜誌（The Diplomat）在當地時間2月11日刊出前國民黨主席朱立倫的投書。朱立倫在文中指出，世衛組織（WHO）在新型冠病毒（武漢肺炎）爆發期間仍將台灣排除在外，是極為不智的，他呼籲北京當局，應停止採用政治手段，將台灣排除在世衛組織的參與之外。 同時朱立倫也向WHO喊話，稱WHO應承認中華人民共和國對台灣沒有管轄權與治理權，並授予台灣會員資格，而且消除在與台灣有關的事務上受制於北京當局的內部規則。

朱立倫投書外媒指出，WHO應承認中國對台灣沒有管轄權與治理權，並授予台灣會員資格，而且消除在與台灣有關的事務上受制於北京當局的內部規則。（朱立倫辦公室提供）

朱立倫在投書中指出，世界正面臨嚴峻的新型冠病毒疫情，世界各地的醫學專家和政府機構正在共同努力，阻止致命病毒的傳播，而國際上疫情防治主責機構就是WHO。不幸的是，台灣卻被排除在WHO之外。不僅台灣人民的健康將面臨風險，全世界在醫療技術、疫情防堵上，也面臨重大損失。

朱立倫表示，台灣有兩個主要的理由加入WHO，其一，因為不是WHO成員，將無法獲知各種突發的最新疫情訊息，可能會產生防疫漏洞，對台灣及全世界都造成極大的風險，並對台灣健康醫療人權產生侵害。其二，2002年至2003年SARS爆發期間，台灣所累積的深厚防疫經驗，亦是全球醫學知識的領導者，台灣可以為國際社會做出巨大的貢獻。

朱立倫表示，自己必須嚴正呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在WHO的參與之外。若讓政治爭端阻礙民生問題不僅不明智，也是錯誤和不公正的，同時損害台灣與中國大陸人與人之間的關係。

朱立倫在文章中也對WHO喊話，要求應立即恢復台灣觀察員地位。台灣從2009年起被授予WHO觀察員地位，但因北京反對而終止。朱立倫呼籲WHO，應承認中國對台灣沒有管轄權與治理權。同時，WHO不僅應授予台灣會員資格，而且應消除不能反映現實的內部規則，就是在與台灣有關的事務上受制於北京當局。