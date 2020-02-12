民眾黨立委蔡壁如：柯文哲若挑戰大位需謹言慎行

針對柯文哲有意角逐2024年總統大位，前台北市政府顧問、台灣民眾黨立委蔡壁如於2月12日表示，人沒有十全十美，外界覺得柯文哲關不住就是那張嘴巴，但若柯有意挑戰總統大位，那就變成自己需要針對講話部分進行「進化」、「進修」、謹言慎行。

前台北市政府顧問、台灣民眾黨立委蔡壁如（右）接受媒體人邱明玉（左）專訪。（《POP搶先爆》提供）

由柯文哲所帶領的台灣民眾黨於2020年總統暨立委選舉中斬獲五席立委，並已經預約4年後的總統大選門票，但近日柯文哲口泄武漢返台台商的可能隔離地點，又讓他大受輿論譴責。對此，蔡壁如則指出，雖然諸多人認為該事件是柯文哲的政治算計，但「但柯文哲就是個老實人，以他的個性其實沒想那麼多，有人問他就回答」，而身邊的幕僚也趁機勸他少講話。

當前台灣正受到新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，蔡壁如認為，「疫情期間朝野上下一心很重要」，在野黨不要在這時間點一直想着要與執政黨對抗，而她也盛讚台灣防疫做得非常好，因為目前尚未出現社區感染的情況。

至於柯文哲因溜嘴武漢返台台商隔離處，而飽受外界批評，蔡壁如除了緩頰稱柯的言論絕對不是政治算計，而是柯常想到什麼就說什麼，蔡壁如更認為，2003年嚴重急性呼吸道症候羣（SARS）襲台，當時政府也是有公布收容處，此外，近日民調也顯示，台灣也有相當數量的民眾支持武漢返台台商隔離處須公布，因為公布才好讓眾人進行健康管理。

面對外界對柯文哲的抨擊，蔡壁如認為，當前台灣已出現「黑柯產業煉」，不論柯文哲說什麼話，「黑柯產業煉」都可以將其言論快速扭成不好的，但若柯文哲有意挑戰大位，他也需要「進化」，不是記者問什麼，就很老實回答什麼；另外，蔡壁如也打趣說，若柯文哲要參選總統，負責在他後面提醒發言尺度的「戳戳妹」、「戳戳哥」、「戳戳弟」也要越來越多，而身為幕僚的她也會繼續提醒柯文哲。