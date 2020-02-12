陸稱台灣「一中原則」下在線參與WHO　台外交部稱無關國籍

新型冠狀病毒疫情持續擴散中，世界衛生組織（WHO）正召開專家會議，商討防疫，台灣專家受邀得以在線參與專家閉門會議。中國外交部發言人耿爽早前表示，此次台灣專家得以在線參與，是在「一中原則」下，經過中國與世衛協調後，同意台灣防疫專家以「個人名義」參與論壇。 對基於「一中原則」的說法，台外交部發言人歐江安稱，台灣外交部對此表達最嚴正的譴責及高度不滿。

歐江安代表台灣外交部強調，中國大陸是造成這次武漢肺炎疫情迅速擴散全球、嚴重威脅全人類建康的元兇，不積極思考如何防制及消弭疫情，卻仍將政治凌駕於人類健康之上，借題發揮，以虛構的「一中原則」打壓及矮化台灣。

歐江安稱，大陸方面的粗暴操作，才是將無涉政治的公衛防疫議題炒作為政治議題，企圖藉此轉移中國人民及世界各國對其防疫失控的不滿情緒，更令人不齒。

歐江安表示，此次台灣專家參與WHO論壇是台灣政府與WHO直接溝通做成的安排，無需經過大陸同意，WHO在線登入會議系統時，只需填寫英文姓名及電郵地址，並無填寫參與的國籍名稱字段。

歐江安補充，會議系統出現的在線與會專家，也只列出專家姓名，並無國籍標示。

歐江安強調，台灣與大陸互不隸屬，中華人民共和國未曾一日統治過台灣，台灣也絕不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才能在國際上合法代表台灣2300萬人民，中國政府無權，更沒有立場假意代勞。