歐盟欲強化亞太連結　台外交部稱「非常支持」

法新社2月10日刊載文章稱，歐洲聯盟（EU）表示希望在太平洋地區的安全事務上扮演更重要的角色，「要跟中國合作也沒問題。」此外，歐盟的太平洋區域大使席姆（Sujiro Seam）公開表示，希望歐盟在太平洋地區建立更深層的貿易關係，同時扮演更主動的政治角色。 對此，台外交部歐洲司司長姜森表示，台灣非常支持歐盟連結歐亞的策略，2019年9月時，已有一些台灣企業界、學術界的領袖遠赴歐洲，參加連結歐亞的論壇。

台外交部歐洲司司長姜森說明歐盟近日欲強化亞太連結，台灣的軟實力領域受惠。 （屈彥辰／多維新聞）

姜森指出，在連結歐亞的策略的部分，台灣一直跟歐洲保持聯繫，包含在交通、能源、數字經濟、人文交流等與歐洲展開對話，洽談雙方合作的項目，例如關於氣候變遷，台灣跟歐盟一直有在合作；另一方面，歐洲希望台灣可以參加綠色新政（Green Deal），這是很好的參與契機，歐商也已經是台灣最大的投資來源，主要的投資是離岸風電，歐商在台灣的外商投資比例的部分佔了30%，也看到更多的歐洲的投資進來、歐洲的廠商赴台，而其他像人文交流的部分，如學術交流、獎學金、大學間的交流增加，數字經濟對話也會持續舉辦，「在相關領域雙方都在合作」。

姜森另舉新南向政策為例，指歐盟也表現出很高的興趣，第三國的部分外交部這裏跟經濟部有在做相關討論。

外界輿論認為，台商赴歐洲的投資比例偏低，對於台歐之間的關係可能有所影響。姜森回應，台商到歐洲投資這部分，台灣方面也是鼓勵歐洲多舉辦投資的說明會，但最近因為歐洲內部交通的因素，會另選時間舉辦。