賴清德走進白宮國安會　創台美斷交後最高層級紀錄

正在美國進行訪問的台灣「准副總統」賴清德，美東時間2月5日前往白宮國安會，與美國官員會談約70分鐘，儘管賴清德現無官職，但以台灣「候任」副總統的身份拜訪，已創下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級的紀錄。賴清德面對媒體時，均微笑未發言，白宮也尚未對外釋出，與賴清德會談的人士與對話內容。

賴清德（左2）在訪團顧問蕭美琴（右1）、台駐美代表高碩泰（右2）、台駐美代表處政治組組長趙怡翔（左1）等人陪同下，進入美國國安會。（中央社）

賴清德在5日下午1時，在訪團顧問、前民進黨立委蕭美琴，台灣駐美代表高碩泰，台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔等人的陪同下，進入白宮國安會，約70分鐘後才走出白宮國安會；據瞭解，國安會由負責中國、台灣及蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）出來接待，帶賴清德一行進入艾森豪行政大樓。

賴清德訪美行程，預計在美東2月6日出席美國「國家祈禱早餐會」，有機會見到美國總統特朗普（Donald Trump），7日則安排在「哈德遜研究所」與智庫人士會談，8日前往紐約，並從紐約返台。

賴清德參訪位於美國華盛頓特區的國會圖書館。（賴清德Facebook）

賴清德前一日出席在美國國會舉辦的「國際宗教自由圓桌會議」致詞，美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）以「台灣副總統當選人」身分介紹賴清德，現場響起熱烈掌聲。賴清德在臉書表示，在台灣，民主與宗教自由同為重要資產，自由的宗教是台灣文化的必要基石，台灣將積極與美國與國際社會共同合作，保護珍貴的信仰自由，讓民眾不因信仰受到迫害，為促進全球宗教自由共同努力。

另外，賴清德也在臉書介紹全世界最大的圖書館──位於美國華盛頓特區的國會圖書館（Library of Congress），他說，館方特別將他的《看見未來》找出來，並在世界最大圖書館跟《看見未來》合照，也貼上自己的instagram帳號，和網友們分享。