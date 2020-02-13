游錫堃面諫「台美建交」　AIT處長沒反應

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑今天（13日）拜訪台灣立法院院長游錫堃，而游錫堃當面向酈英傑「建議、呼籲美國應該考慮台美建交」，但游錫堃於會後受訪時表示，酈英傑對台美建交議題沒有反應。

酈英傑拜訪立法院院長游錫堃。（游錫堃國會辦公室提供）

游錫堃表示，基於美國有一些國會議員提出要正式承認台灣，並與台灣建立正式外交關係，故他向酈英建議、呼籲美國應考慮台美建交。除了呼籲台美建交之外，游錫堃也提出盼美國能繼續支持台灣加入世界衛生組織（WHO），並簽署台美自由貿易協定（FTA）等訴求；雙方也另就立法院法案、台灣選後政治、政黨合作、國家認同、香港反修例、網路攻擊、數位經濟、台美關係及兩岸關係等議題進行廣泛交換意見。

游錫堃在致詞時，暢談美國總統特朗普（Donald Trump）就任以來的各項友台作為，如：2019年美國副總統彭斯（Mike Pence）的全面批判中共的演說、美國軍艦常態性巡弋台海，以及「2018年亞洲再保證倡議法」的生效等作為，更感謝美國各界在武漢肺炎的防疫上支持台灣。

酈英傑拜訪立法院院長游錫堃。（游錫堃國會辦公室提供）

面對游錫堃的盛讚，酈英傑則表示，美國未來將繼續依據《台灣關係法》來支持台灣，更祝福立法院開議後議事順利。

談到台美洽籤FTA議題，游錫堃轉述酈英傑說法表示，雖然酈沒有特別說一定要怎麼樣，不過仍強調美豬、美牛均是台美簽訂FTA必須要碰到的議題；而游錫堃認為，政府在這議題上，必須在重視台灣經貿空間之餘，也需重視或照顧台灣人民的權益。

至於美國是否將支持台灣加入WHO，酈英傑在受訪時表示，「Of course」，但針對近日美國軍機在台灣周邊空域巡弋一事，酈英傑則不予置評。