美議員擬推「台灣主權象徵法」　批中國「對美台區域好友」具惡意

美國共和黨籍參議員克魯茲2月13日做出最新表態，為鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令，有意推動名為「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，Taiwan SOS Act）的友台法案。 此項法案同獲8位共和黨籍參議員的聯署，包含盧比奧（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）、楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）、柯寧（John Cornyn）、薩斯（Ben Sasse）及布萊克本（Marsha Blackburn）等8位議員。

美國共和黨籍參議員克魯茲欲推「台灣主權象徵法案」，深化台美關係。 （多維新聞）

克魯茲（Ted Cruz）特別提到，希望藉由此項法案，推翻美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府在中國大陸要求下，於2015年頒佈的禁止台灣展示國旗之機密備忘錄。

克魯茲指出，美國不應聽命於中國，強迫來自自由、民主政府的軍方及外交人員，將國旗隱藏起來或丟棄他們的制服，中國對「台灣、美國區域好友的惡意日益增加」，美方及世界其他國家須堅定與台灣站在一起。

對此台外交部發言人歐江安表示，美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場，台灣外交部感謝美國國會議員採取各項友台作為，鼓勵美國行政部門放寬不合時宜的台美交往限制，未來台灣政府也將持續以務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。