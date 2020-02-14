【武漢肺炎】台立院開議在即　在野多黨要求蘇貞昌做防疫報告

隨着台灣第十屆立法委員任期的展開，在新任議長游錫堃的主持之下，朝野各黨團終決定將於2月21日召開第十屆首次立法院院會，屆時行政院院長蘇貞昌及其部會首長將列席並進行施政報告。 國民黨、時代力量、民眾黨等黨團均要求蘇貞昌屆時應針對新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）防疫，及其紓困條例進行「專章」報告。

今日的協商可謂是新科立委游錫堃的第一役，而這一次協商就在各方均取得共識的情況下順利落幕。（譚英瑛／多維新聞）

至於何時開議，原先國民黨、時代力量、民眾黨均希望18日就可開議，但民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，基於行政部門目前均全心投入武漢肺炎的疫情防治，再加上一旦開議各個行政部門的首長就要被綁在立法院，因此民進黨團主張，21日才是最佳的開議日，一切都應以疫情受到控制為重。

針對柯建銘拋出的21日開議，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安則轉向支持。他認為既然民進黨團已拋出希望可以多三天讓行政部門統整受疫情影響的產業範圍，好讓紓困特別條例更加周全，那麼國民黨也就不堅持一定要在18日開議，但屆時國民黨團希望閣揆能就疫情防疫與紓困條例進行專章報告，畢竟先前行政院送來立法院的施政方針與報告，並未涵蓋到武漢肺炎的防疫。

蔣萬安提出的方案也獲得柯建銘及其他黨團幹部們支持，並作成協商決議，屆時將要求蘇貞昌就有關針對武漢肺炎防疫機制等議題，進行施政方針與報告。而蘇貞昌也於2月14日上午被問到紓困條例議題時表示，隨着下週紓困條例正式提出，屆時立法院要他進行施政報告時，「我也會做更完整的報告」。