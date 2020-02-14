【武漢肺炎】台灣拒陸配陸籍子女入境惹議　蘇貞昌：絕非歧視

台灣行政院院長蘇貞昌今天（14日）視察口罩設備生產新機組時，針對近日引發大量討論的「陸籍的陸配子女」赴台議題表示，為了全體台民的健康把關，政府真的是窮盡一切之力，希望防疫不要出現任何破口，基於「自救才能救人」的情況，政府僅能量力而為，而不讓「陸籍的陸配子女」來台的決定也絕無歧視。

蘇貞昌視察口罩設備生產新機組，女兒、立委蘇巧慧（右二）也在旁陪同。 （洪嘉徽／多維新聞）

前總統馬英九同於14日臉書（Facebook）發文，針對近日台灣中央流行疫情指揮中心出面撤回陸委會有條件開放「陸籍的陸配子女」入境規定議題表示，執政黨的作法與《兒童權利公約施行法》的精神背道而馳，更向執政黨喊話「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」

蘇貞昌正端詳着剛完成製造的「新鮮」口罩。 （洪嘉徽／多維新聞）

針對馬英九的意見，蘇貞昌卻認為，曾握有政府機器的馬英九應該清楚，要管理好政府機器的各方面作是多麼辛苦，「不要只有講風涼話」，也不要一方面批評政府禁止口罩出口，現在又在批評台灣生產的口罩沒有給台人用；他希望，反對者能對努力防役的人多一點體諒，少一點風涼話。

由於第二班武漢台商返台班機遙遙無期，部分滯留當地的家屬們將於14日下午赴陸委會陳情。對此，蘇貞昌仍重申，政府是百分之百關心當地的台人同胞，也一定會努力協助在當地的台人，首批武漢台商返台包機卻在返台後出現確診案例，而這與台方的期待有很多落差，因此他還是秉持着「弱勢優先，防疫優先」的態度，希望能與陸方做更好的溝通。

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在全台聚焦於抗新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情之際，菲律賓卻傳出以抑制武漢肺炎為由，對台灣實施旅行禁令。對此，蘇貞昌則回應，他能理解各國都是極力為自己的國民健康把關，台灣暫時只能透過不斷溝通，讓菲律賓知道台灣與中國不一樣，若菲國政府真要為國人把關，台灣政府也願意提供台人是否有入境大陸的資料，而他相信這才是真正解決問題的實質辦法。

關於菲律賓對台旅遊禁令，台行政院副院長陳其邁也在14日受訪表示，武漢肺炎在台灣確診病例18例，不過台灣仍守住社區防線，尚未出現任何社區感染，因此基於科學證據，菲方是沒有理由禁止台灣人進到菲律賓，而待菲律賓內閣會議做出正式決定後，外交部與政府一定會有所回應。