【武漢肺炎】大陸確診病例暴增上萬　台灣民眾會否聞之色變

2月13日，湖北省前一天新增確診病例數忽然暴增14,840例，新增病亡242例，引發兩岸熱議。對此，官方的解釋是數據激增並非病毒的再度爆發，而是判斷標準發生改變所致。

在2月12日之前，原來醫院採納的確診方案是緊急研發生產出來的核酸檢測試劑盒。但它會因為試劑盒的短缺造成「確診難」以及準確性並非100%而延誤患者的治療時機，因此在2月12日醫院增加了「臨床診斷病例」的方案，指醫生通過詢問、觀察、檢查等方式採集就診者相關信息從而確診的病例，使得確診病例暴增。

根據中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，「能夠拿得到的病原學，也就百分之二三十，剩下的百分之七八十要靠臨床診斷」，「在臨床工作中，我們從這幾個方面綜合診斷：第一，如果病人在湖北或者在武漢地區，那肯定是已經有流行病學史了；第二是發熱、呼吸道咳嗽、憋氣的症狀，這是臨床症狀；第三是臨床有體徵，查體檢查；第四個是CT影像」。

一夜之間新冠病毒的確診案例暴增近1萬5千例，的確讓兩岸民眾都有話要說，尤其是因為擔心大陸的疫情隨着返台台商近一步擴散到台灣的民眾，更是對於這個數字有異常的警戒。有台灣民眾也十分懷疑官方所公布的數字是否究竟屬實。

雖然按照大陸官方的解釋，由於確診標準的放寬，導致確診病例暴增，但有更多的台灣民眾則認為這代表原先的標準有問題，而醫院對確診和疑似案例的不同處置方式會否使得疫情有進一步擴散則是台灣民眾所關心的。

此外，確診標準的認定權力雖受人力、技術的限制，但背後是否受到政治力的干預也是台灣民眾所顧慮的。雖然核酸檢測準確率並未達100%，但湖北省也沒權力放寬認定標準，原先的臨床認定肯定也不是湖北省能決定的，因此台灣民眾也有將矛頭指向中央政府的意思。

而BBC中文網則提到另一個解釋，指2月13日湖北的人事出現調整，上海市長應勇接替湖北省委書記蔣超良職務，濟南市委書記王忠林接替武漢市委書記馬國強職務。而人事調動也影響確診標準的改變，這點似乎被許多台灣民眾接受。有大陸微博網友評論稱：「怪不得一下子一晚上突然增加了一萬多，原來是為了盤賬、理庫存，畢竟換了掌櫃，不能把老賬算到新掌櫃身上。」。

台灣目前已經有18例確診新冠病毒的案例，而痊癒的已有2例。不過由於這個病毒的傳染力度十分驚人，因此也引發台灣社會的「口罩荒」，雖然台灣政府說會「好好把關」，但還是人人自危。而在2月13日的確診病例暴增後，或許更加深台灣民眾對兩岸疫情的擔憂。