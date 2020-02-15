【肺炎疫情】武漢台人歸程無期　回家的路為何這麼難

滯留武漢台人順利在2020年2月3日晚間包機返台，原本是兩岸醫藥衛生合作的一件美談，蔡英文也難得在臉書上對中共表示肯定，但卻因為出現「確診病例」，間接使得原訂2月5日的第二趟包機的歸程面臨遙遙無期的局面。

根據台媒報道，2月3日深夜，247名台商及眷屬在4日凌晨3時完成入境檢疫程序。其中1人發燒、2人喉嚨不適，3人都以最高標準後送隔離病房，之後1名台商確診新型冠狀病毒。

而因為該確診病例使得台灣認為由大陸派出東方航空包機返台會有疫檢漏洞，因此台灣在「防疫優先」的前提下，希望能派出華航專機搭配醫護、疫檢人員等前往武漢機場接回台人。

不過根據內地媒體報道，記者於2月7日採訪武漢台辦負責人詢問該確診台灣人的情況，而負責人表示已經聯絡上該台商，但台商表示自己並未確診，而是健康狀態良好，目前正接受台灣當局的隔離安排。該報道一出來後，便形成兩岸針對該事件形成「羅生門」的局面。

換句話說，大陸方面指責台灣當局以「假確診」來做為拖延台灣人返鄉的藉口，而目的就是希望以「防疫優先」讓北京可以接受台灣提出的「專機撤僑」方案，而不是「包機返台」方案，而這中間其實是兩岸對於「一中原則」的暗中較勁。

2月4日，台灣桃園機場，檢疫人員登上武漢台商返台的包機檢疫。（中央社）

此外，先前大陸社會也曾質疑，為何台灣當局不直接將400多人一次接回，但台灣方面的確存在防疫的考量，也擔心一次接回太多台灣人引發的變數（例如確診或疑似病例的交互感染）將會造成第一線醫護人員的重擔，從而引發社會批評，因此顯得十分謹慎。

對此，疫情指揮中心指揮官陳時中於2月14日下午召開記者會表示，台灣政府已提供121名急需返台名單，而且整備華航班機和醫護、疫檢人員，隨時可執行任務，但中方刻意拖延、不合作，並表示對中方堅持無法理解，高度遺憾。

從陳時中的聲明中可以發現，台灣目前只希望能接回121名急需返台名單，而非原訂剩餘的200多名，隨着台灣於同日將日本的旅遊疫情列為第一級注意，可以發現台灣對於疫情的擔憂有其謹慎的考量，主因在於台灣社會普遍認為當前對於新冠病毒的了解和傳播方式其實並非掌握得十分充足。不過，武漢台人則會批評台灣當局，他們明明是台灣人，為何不讓他們回家。

而當陳時中以「防疫優先」為理由，必然能夠得到台灣社會的認同和體諒。而另一方面，武漢台辦也必須得遵守「一中原則」，因此必然無法妥協。而夾在中間、這些無法返鄉的台灣人則變成兩岸政治角力的「牲犧品」。