滯留武漢台人返台無下文　家屬怒吼：我的親人要回家

第一批滯留武漢台人包機於2月3日抵達台灣，然而後續包機至今仍無下文，大陸國台辦稱2月6日已將滯留湖北900多位台人名單交給台方，然而台官方至今仍以溝通中、沒有進一步消息回應外界。 對此，滯留武漢台人的數十名家屬於2月14日下午聚集台陸委會前高喊「台灣人要回家」、「我們要回家」。家屬代表遞交陳情書給陸委會並表示，「我們的敵人是病毒，不是人」，請陸委會不要推卸責任，儘快出面澄清並公布滯留湖北同胞返台的規劃。

滯留武漢台人家屬聚集陸委會大樓前，替親人喊出「我要回家」口號。（楊家鑫／多維新聞）

2月14日，由中華兩岸婚姻協調促進會提供書面協助，滯留武漢台人家屬自救會號召數十位家屬聚集在台灣陸委會大樓前高喊口號，並遞交陳情書。

一位媽媽表示，自己16歲的兒子一個人在武漢已經20天了，「他問我說，在課本里面學到，一個國家政府是可以保障公民上學、回家的權利，為什麼在新聞看到台灣政府說因為防疫需要，擔心我們是病人，所以不要讓我們回來，他說我不是病人，我沒有生病，我們都不是病毒。」她說，「我不知道該怎麼回答他」。

有媒體追問怎麼讓小孩一個人去，她表示，當時剛好沒空陪同，而且他之前也有去過，當時新聞也說可防可控。原訂2月23日下午飛機回台，不料當天上午就封城。

一位家屬表示，自己的弟弟有慢性病，春節與弟媳到當地探親被困，「有一個人在山上野外被困，政府都要想用直升機去救，現在有900人滯留被困，為何不去救他們？」他強調，只要是「中華民國」國民，在不影響防疫的狀況下，應該優先救人，政府不能置之不理。

家屬代表武先生宣讀陳情書，強調陸委會不應推卸責任，應儘快公布後續包機計畫，讓台灣人回家。（楊家鑫／多維新聞）

另一方面，滯留湖北家屬代表武先生宣讀陳情書內容，他指出，第一批台人返台後，至今沒有任何進展。在此向陸委會表達三個要求，一是台陸委會與大陸國台辦是否有針對第一批名單做過溝通、達成共識？如果沒有共識，陸委會「名單」說法是否為混淆視聽，請陸委會公飾官方對話及相關信息澄清！

二是「國際上沒有一個國家拒絕自己的家人回家，我們對抗的是病毒，而不是人，這是人權問題」，大法官釋字558號解釋揭示「人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。於台灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可」的重要憲法原則。請陸委會勿用防疫問題當作違憲藉口！

三是家屬天天打電話到陸委會，但陸委會始終遲遲不提供回家時間表，是否真有意安排台人回家？還是藉故拖延？陸委會如果沒有能力處理，應該換有能力的人來處理。

他強調，當然支持防疫要嚴謹，也感謝所有幫助台人返鄉的人。讓台人回家是家屬最主要的要求，人在湖北不代表就是生物武器。請陸委會不要推卸責任，儘快出面澄清並公布滯留湖北同胞返台的規劃。並希望在2月17日給予正式回覆。

他在受訪時表示，這個自救會是滯留武漢台人親屬共同發起組織的，與台商徐正文無關，也沒有政治力介入，自救會大概400多人，名單數字訊息是從新聞媒體得知。「自己妻兒在武漢，都有中華民國身分證，為何不能回來？」