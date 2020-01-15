【黑鷹墜落】台國防部：海軍司令黃曙光接任參謀總長

1月2日台灣一架黑鷹直升機墜毀，空軍出身的台軍參謀總長沈一鳴上將殉職，遺缺由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理迄今。 台灣國防部周三（15日）表示，奉總統蔡英文核定，參謀總長由海軍司令黃曙光上將接任。

台灣國防部14日上午在空軍松山基地指揮部舉行聯合公奠儀式，海軍司令黃曙光（前右2）上將與前陸軍司令、國防大學校長王信龍（前右）到場。（中央社）

台灣參謀總長人選一度陷入「海陸之爭」，台媒此前引述軍方人士消息稱，參謀總長一職將由海軍司令黃曙光上將，或前陸軍司令、國防大學校長王信龍接任，兩人呼聲最高。

據悉，黃曙光從蔡英文上任不久，就接任海軍司令至今，是近年任期最久的司令。1957年出生的黃曙光是海軍二級上將，籍貫湖南省，1979年畢業於海軍軍官學校（68年班），同期同學有前海軍教準部指揮官盧前悌中將，黃曙光有潛艇戰隊長的資歷，也是該年班唯一的二級上將。

黃曙光也是蔡英文上任後第一位被核定晉升的二級上將，接替李喜明二級上將為海軍司令，被稱為推動「潛艇國造」國防政策的執行者，據傳去年原本將擔任參謀總長，但因潛艦業務處於關鍵時刻，最後由同樣具有豐富經驗的沈一鳴擔任。

2017年3月，黃曙光曾赴美國主持派裏級巡防艦接艦典禮，並赴華盛頓，成為特朗普就任美國總統以來首位訪美的台灣將領。

黑鷹墜機事件公奠儀式：

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（綜合報道）