美艦穿越台海　姿態越趨高調

美艦穿越台灣海峽，看似已非新聞，事實上整體局勢正在迅速改變中。以往根據台軍方推估，美艦穿越台海的時機與動機，省油、駛入較近航道，是成份較多的道理，至於是否為了幫處台灣向中國大陸示威，其政治意含任人解讀，美方從來不會表明。

但是，這個狀況從2019年8月27日、一艘美國海軍聖安東尼級兩棲船塢突擊艦綠灣號（USS Green Bay）穿越台海時、高調展示出該艦警戒解放軍跟隨軍艦的照片後，穿越台海的政治身段越來越濃烈，而2月15日穿越台灣海峽的美海軍神盾巡洋艦錢斯勒斯維號（USS Chancellorsville CG-62）穿越台海，則是滿滿的政治意謂，已經不再是單純的省油與省錢了。

正當錢斯勒斯維號巡洋艦通過台海的當時，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）正在德國慕尼黑舉辦的北約安全會議中發言，嚴厲譴責中國大陸。一般認為這是埃斯珀擔任國防部長後，對中國大陸最嚴厲的批評。他認為，「中國竊取西方國家技術，恫嚇周遭小國，為了取得優勢地位不擇手段。中國共產黨加速往錯誤方向前進，美國已將中國視為最大的潛在威脅，北京的野心顯而易見，對世界秩序的威脅日益增加，歐洲與國際社會必須警覺中國可能構成的威脅。」

此外，也在同時間，美國海軍第七艦隊也在西太平洋地區進行聯合軍演，該艦隊的錢斯勒斯維號巡洋艦穿越台海，則是該演習的一部分。這也是美軍繼1月17日派遣同等級巡洋艦夏洛號（USS Shiloh CG-67）之後，再度高調派遣軍艦通過台海的軍事行動。此外，在2月12日，美國太平洋司令部也層派遣2架次B-52H長程戰略轟炸機編隊，以及MC-130J特戰運輸機，2月13日上午10點多，則有一架P-3C反潛巡邏機，接近台灣南部巴士海峽上空，並且使用英文「Hello」作為標識符代號，P-3C接近台灣之日，正式台灣民間準備第一次將在台東地區發射自制火箭「飛鼠1號」的時機，故種種迹象判斷，都有連動的政治意含。

此次錢斯勒斯維號巡洋艦穿越台海，事實上政治味道已經很濃。因為中國大陸目前雖陷入新冠病毒肺炎的風暴中，卻還在2月9日、10日二天，連續接近台灣外圍空域，並且有殲11越過台海中線南端的緊急事件發生，對台灣安全的威脅不可謂不大。美軍在此事件發生後，短短數日就給予回應，並且公布照片。錢斯勒斯維號巡洋艦此次在美國海軍官方臉書不僅公布照片，並且把敏感的「台灣海峽」字樣保留。去年8月綠灣號兩棲登陸艦雖也公布照片，但是一度出現的「台灣海峽」字樣，在公布之後一段短時間，隨即被取下。以此證明，美軍的細緻動作，不斷地升高其在台灣外圍海域的存在感。

也因為目前台灣正進入嚴肅防疫的關鍵期，國家安全與疫病防疫緊緊結合在一起，與中國大陸之間的關係，已經從「冷戰」升級為「暗戰」，不論新冠病毒肺炎來源如何？是人為或是天意，台、中雙方已經利用此次的病毒事件，形成雙方進入「準生物戰」狀態，海峽兩岸你來我往的政治攻防，已經是實質「超限戰」的臨界邊緣。在此當下，美國適時在台海運作存在感、在海峽兩岸的鬥爭中取得制高點以獲得其國家安全利益，也是無可厚非的無奈。而台灣政府目前逐漸對中採取鷹派態度的政治風向，或許也與美國方面的種種明示暗示有絕對關係。未來會如何演變？已經不是正常政治邏輯所可以推演。