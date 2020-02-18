前台灣國安會秘書長金溥聰：大陸不可能容許台灣變美國棋子

馬英九任內核心幕僚、前台灣國安會秘書長金溥聰在2月18日接受媒體採訪，對於國民黨2020年台灣總統大選中的失敗，金溥聰指出，很多人認為香港反修例事件讓蔡英文撿到槍，若由他操盤選舉，反修例發生之初，便會鄭重呼籲大陸當局暫停《逃犯條例》修訂，以免令民進黨撿子彈。 金溥聰也指出，中國大陸不可能容許台灣變成美國的棋子，台灣必須在兩大國之間求平衡，不論好感或反感，都不能讓情緒主導了對外政策。

金溥聰是馬英九長期倚重的核心幕僚，自馬英九台北市長任內、國民黨主席任內的大小選戰，都能見金溥聰操盤身影，2015年金溥聰健康因素辭去台灣國安會秘書長。

金溥聰（右）2月18日來到《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚（左）專訪。（《POP撞新聞》提供）

金溥聰本次接受廣播電台專訪，對國民黨2020年台灣總統大選的敗選發表看法。金溥聰強調，國民黨必須誠實評估到底出了什麼問題，是受到外部衝擊影響？還是內部問題？金溥聰舉例，外界都認為香港反修例事件讓民進黨的蔡英文撿到槍，如果是他在選舉團隊，事情一發生時，他就會建議鄭重向中國大陸當局呼籲，英在民怨高度質疑之下暫停《逃犯條例》修訂，畢竟《逃犯條例》最後的結果也是收回。

金溥聰說，當你站在有理的一方，且沒有私心的時候，你的判斷就是準確的，如果事件最初便有所呼籲，相信不會讓民進黨撿到任何子彈。

金溥聰接著提到，其實對外政策講究國際政治實力問題，中國大陸不可能容許台灣變成美國的棋子，所以台灣必須在兩大之間求平衡，一個實力比較小的國家，考慮的外交政策必須務實，「不論好感或反感」，都不能讓「情緒」主導了你的對外政策。

1月22日，有國民黨青年黨員在國民黨中央黨部前舉辦活動，對國民黨改革提出看法。（中央社）

至於國民黨未來應該要怎麼走？金溥聰直言，國民黨若要把危機變轉機，第一件事就是誠實評估為什麼會面對到危機，當前兩位黨主席候選人（前台北市長郝龍斌、立法委員江啟臣）都說要爭取年輕人支持，可是如果不理解年輕人在乎什麼、反感什麼，所講出口的，就只是爭取選票的空頭支票而已。

金溥聰強調，這次台灣總統大選之中，很多都是立場堅持與否的問題，如同本次從一開始的黨內初選到最後產生這麼多爭議，就像美國大衛森學院政治系教授任雪麗（Shelley Rigger）說的，國民黨候選人是怎麼產生出來的？人選對或不對並非針對候選人個人特質，而是大家應該誠實檢討產生的過程。

金溥聰也提到，有時黨內一些文化並非人人如此，但也必須面對，例如政治買辦問題，政治買辦是指透過自己的政治經歷去換取職位或打通關節，不是指正當做生意的企業，兩岸本來就應該交流，經濟互動也很重要，但如果打著政治人物的招牌去謀取個人的特許，紙是包不住火的。

此外，由於金溥聰過去執掌國民黨秘書長任內，往往被視為與黨內地方派系有所摩擦。關於國民黨地方派系，金溥聰表示，一個黨要有容乃大，我們並非笨到不懂，只是應該擺在哪裡，是正規部隊還是側翼？有些系統擺到檯面上就輸掉一半了，但一個團隊也不可能全由聖人組成，一定有各式各樣的人放在各種位置。

金溥聰舉例，一部電影之中，面對敵軍當前，出來喊話的領導人一定要是能打動人心的人，有時連螢光幕前的觀眾都能被感動，如果出來喊話的人，是會引起反感或不能認同的人，當然就沒辦法，但這樣的人選，其實是可以當側翼部隊。

金溥聰指出，過去自己操持黨務時，對於地方人士是一一到家裡拜訪，就算是有爭議的人士，也是當面對談，並透過溝通找到彼此的戰鬥位置，畢竟兩大黨競爭的選舉形態，中間選民的影響非常龐大，5％的來回就會造成10％的差距。