【武漢肺炎】官媒：民進黨當局拒陸配子女返台　惡毒暴露無遺

武漢肺炎疫情持續。在台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官、衞福部長陳時中宣布，因為疫情關係，不讓陸籍配偶子女返台。 對此，中共官媒《人民日報》海外版批評，民進黨當局拒陸配子女返台，將骨肉分離之痛再度在海峽兩岸上演，其惡毒暴露無遺。

2月3日，首批約200名滯留武漢的台人乘坐上海航空公司的民航包機返台。（中新社）

文章以《拒陸配子女返台，台當局好「毒」》為題，斥骨肉分離之痛竟再度在海峽兩岸上演，一場疫情，讓民進黨的惡暴露無遺。

文章指，數以百萬計的台商在大陸做生意，有些人與大陸人結婚、生子，一些孩子長期在台灣居留受教育，但沒有台灣戶籍。疫情發生前，民進黨當局苦苦請求台商回流投資，疫情發生後卻將台商、陸配及其子女視為外人，彷彿每個人身上都沾滿病毒。這對標榜「人權」的民進黨當局來說，真是莫大的諷刺。

文章稱，疫情緊張，適度降低兩岸人員往來可以理解，「但強行拆散骨肉，是否太沒人道，太沒人性？」況且自新冠肺炎發生以來，大陸防控措施越來越有力，只要做好防護，被感染的機率很小。民進黨當局對留在大陸的台胞及其配偶子女棄之如敝履，毫不掩飾人性之惡。「與此形成鮮明對比的是，大陸對台胞關懷備至。就在17日，武漢兩例新冠肺炎台胞患者全部治愈出院。」

文章結尾道，這場疫情本可成為台當局展現善意、降低兩岸對抗的機會，但民進黨大大反其道而行之，使出惡招、陰招、壞招，先後禁止口罩出口與寄送大陸，驅離在台大陸民眾、禁止大陸民眾入台，拒絕在台就學的陸生返台，阻撓大陸用春節加班機接送在鄂台胞及其配偶回台，現在又拒絕陸配子女回台。其煽動對大陸和所有留在大陸的人的歧視和仇恨，嚴重破壞兩岸關係和平發展的民意基礎，這絕對不是台灣社會的福音。「病毒並不可怕，最可怕還是某些人的險惡政治用心吶！」