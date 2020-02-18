【武漢肺炎】蔡英文晤友邦駐聯合國代表　批世衛籲國際助台發聲

新型冠狀病毒疫情持續肆虐中國大陸之際，蔡英文2月18日在台總統府內接見台灣友邦駐聯合國常任代表時表示，台灣自2003年的沙士（SARS）就累積了豐富、健康的經驗，這樣的台灣經驗值得和全世界分享。 蔡英文同時批評世界衛生組織（WHO）因為政治因素把台灣排除在外，期盼友邦能持續為台灣發聲；此外，她也特別感謝台灣友邦總是在重要的場合中，持續為台灣仗義執言，讓世界聽到台灣的聲音。

蔡英文在總統府內會見台灣友邦的聯合國常任代表，希望友邦繼續幫台灣發聲，給予台灣支持。（台灣總統府）

這次訪台的台灣友邦駐聯合國常任代表，分別為伯利茲駐聯合國常任代表Lois Michele Young、危地馬拉駐聯合國常任代表Luis António Lam Padilla，以及及海地駐聯合國常任代表Patrick Saint-Hilaire，3人除在2月18日前往總統府與蔡英文會見外，也將參訪台灣相關部會及文經設施，預定於2月21日結束訪台行程，台灣外交部對訪團的到訪表達由衷歡迎。

蔡英文接見友邦駐聯合國常任代表致詞時，提及她2019年7月過境紐約時，曾和Lois Michele Young、Patrick Saint-Hilaire兩人在台灣駐紐約辦事處見面，今天很高興再次與兩人在總統府會面，她要特別感謝Lois Michele Young在聯合國奔走努力，集結所有友邦為台灣發聲，另兩人此行首次來台，透過這次拜訪，一定會對台灣有更多了解。

蔡英文強調，伯利茲、危地馬拉、海地是台灣堅實的友邦，給予台灣很大的支持，在2020年台灣總統大選結果出爐後，她在第一時間收到3國元首的祝賀，「希望各位能夠代替我轉達感謝」。

蔡英文說，這些年來，台灣一直落實互惠互助、踏實外交的精神，和友邦進行很多的合作計畫，她到友邦訪問時，也實際見證雙方的合作成果，尤其對伯利茲的台灣街印象非常深刻，希望未來有更多旅遊觀光方面的合作；台灣和危地馬拉有很多面向上的合作，農技團方面的交流非常突出，2019年她到海地時，也親自主持台灣商品展的開幕，很高興看到台灣各方面的產品，可以在海地做廣泛的運用。

蔡英文與台灣友邦聯合國常任代表在總統府內合影。（台灣總統府）

蔡英文指出，友邦一直是協助台灣通往世界最關鍵、最重要的通道，她感謝友邦總是在最重要的場合，持續的為台灣發聲，讓全世界聽到台灣的聲音。例如2019年的74屆聯合國大會總辯論，危地馬拉、伯利茲及海地的聯合國代表都挺身而出、仗義執言，她要代表全體台灣人民，致上最深的感謝。

蔡英文表示，目前台灣跟全世界一樣，共同面臨新型冠狀病毒的威脅，世衛卻因為政治因素把台灣排除在外，「政治因素不應該凌駕健康權益，防疫是全球性事務，不應該讓全球防疫網路出現破口」，她強調，台灣這次就在疫情危險的最前線，不該被排除在外，台灣除了有先進完善的醫療體系，從抗沙士就累積了豐富、專業的經驗，今天早上首批從武漢返台的台灣人，也已經順利結束隔離狀態，可以回家，且健康狀態都良好，這樣的台灣經驗，值得和世界分享。

蔡英文重申，支持台灣參與世衛，可以確保全球更有效、更快速的掌控疫情，台灣會繼續努力，也希望友邦夥伴繼續幫台灣發聲，給予台灣支持。