郝龍斌：承認「中華民國」並不難　大陸憲法自己就有寫

正在角逐國民黨主席補選的前台北市長郝龍斌，對於兩岸關係又有最新發言。郝龍斌於2月18日刊出的《中國時報》專訪中表示，大陸對台灣最基本的善意是，「承認中華民國存在」的事實，其實這對大陸並不難，因為大陸自己的《憲法》就寫著「孫中山先生創立了中華民國」（《中華人民共和國憲法》序言，「一九一一年孫中山先生領導的辛亥革命，廢除了封建帝制，創立了中華民國」）。 郝龍斌說，「九二共識」 的核心價值是正視、尊重中華民國存在，也是兩岸惡水上的大橋。

郝龍斌表示，承認中華民國存在的事實並不難，因為大陸自己的《憲法》就寫著「孫中山先生創立了中華民國」。（洪嘉徽／多維新聞）

郝龍斌進一步指出，現在共產黨是過河拆橋不承認中華民國存在，民進黨則是還沒有過河就拆橋，共產黨與民進黨正共同消滅中華民國。但是蔡英文在2020年台灣總統大選中斬獲817萬票，所代表的是認同台灣，甚至傾向不認同中華民國，若大陸、國民黨都不正視這樣的情況，台灣將慢慢走向台獨，這不符合中華民國的利益，也與國民黨的理念相抵觸。

郝龍斌表示，大陸是希望與「台灣共和國」談合作？或是與「中華民國」談合作？大陸必須做出選擇。若共產黨不想要與民進黨成為同路人，就要承認「中華民國」存在的事實。而他也相信，在歷史、感情無法切割的情形下，中華民國是兩岸之間最好的連結。

此外，郝龍斌2月18日也透過臉書（Facebook）表示，國民黨的核心價值是，捍衛中華民國，以及堅決反對台獨。郝龍斌說，我們的中華民國是根據中華民國《憲法》所定義的國家，絕對不是民進黨蔡英文所定義的國家。郝龍斌指出，蔡英文主張，台灣已經是一個主權獨立的國家，他的名字叫做中華民國，所以不必另行宣布獨立，他在此重申，自己絕不贊同、更不接受蔡英文的說法。

由於郝龍斌的競爭對手江啟臣，在日前的國民黨主席補選政見發表會中，也引述蔡英文的發言表示，「蔡英文政府都說中華民國是獨立國家，因此沒有獨立問題」。也使得郝龍斌在臉書上抨擊蔡英文的說法，頗有隔山打牛針對江啟臣的意味，更令這場國民黨主席補選之爭，傳來濃濃的煙硝味。