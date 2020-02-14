【國民黨主席之爭】郝龍斌：不搞「兩個中國」，兩岸統一沒有時程

正在角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌，在2月14日接受電台訪問時，再度談到兩岸關係。郝龍斌表示，自己不搞「兩個中國」。 郝龍斌指出，尊重中華民國存在的事情，兩岸才能繼續發展下去，如果把兩岸關係定義成一國兩制，那就沒有辦法。至於兩岸的未來，郝龍斌指出，從國民黨的角度仍是朝統一方向，只是沒有時程，應待兩岸各方面條件相近時，再來商量要怎麼走。

郝龍斌指出，自己不搞兩個中國，目前憲法仍是一中憲法，從國民黨角度出發，兩岸朝向統一，只是沒有時程，應待兩岸條件相近時再商量怎麼走。（中央社）

郝龍斌本次接受訪問，先從日前解放軍軍機連兩天繞台談起。郝龍斌表示，台灣當前正專心防疫，此時大陸還做出這樣不友善且政治性非常強的軍機繞台行動，是不聰明的，兩岸過去可以和平交往創造紅利，最基本的心態就是善意，但軍機繞台沒有人會同意善意行為，甚至還帶有警告意味。其實兩岸可以多一些防疫合作，這絕對比軍機繞台好得多，甚至用飛機帶台灣人回台，比用飛機四周繞還要好。

至於兩岸應該由誰先表達善意？郝龍斌指出，其實兩岸都應該表達善意，但是大陸相對大，相對強，以大事小要能容，大陸本來就應該先釋出善意，台灣人現在心裡這麼不平衡，就是因為覺得大陸對我們過於強硬，如果大陸讓我們回到世衛觀察員行列，杜絕防疫漏洞，這也不僅幫了台灣，也幫了大陸自己，更是幫了全世界。

郝龍斌認為，大陸的決策思維對台灣有多大彈性空間，關鍵在彼此有無互信基礎，互信夠時彈性就大，不夠時的就小，過去兩岸互信相對好，台灣也能夠參加世衛大會，現在因民進黨不尊重兩岸基本默契，導致互信盡失，這是問題所在。不過郝龍斌指出，大陸也必須明白，中華民國是兩岸之間最好的連結，尊重中華民國存在的事情，兩岸才能繼續發展下去，如果把兩岸關係定義成一國兩制，那就沒有辦法。

郝龍斌強調，自己當然不是「兩個中國」，他所強調的，正視中華民國存在的事實，其實跟過去馬英九講的也差不多，只是過去講的兩岸互不否認存在的事實，現在他希望互相尊重存在的事實。

對於國民黨是否仍主張一中？郝龍斌說，依照憲法，中華民國主權及於中國大陸，除非修憲，否則憲法一中的原則還是要有，民進黨操作的才是兩國論。郝龍斌指出，從國民黨的角度，兩岸現在是分裂分治，未來則朝統一方向，只是沒有時程，而且要台灣內部人民能接受，兩岸人民能接受。而他也相信，大陸如果經濟自由化，一定伴隨著政治民主化，未來兩岸之間的走向，應待兩岸各方面條件相近時，再來商量要怎麼走。