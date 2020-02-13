【國民黨主席之爭】郝龍斌拉生涯尾盤　江啟臣刺激世代換血

本次國民黨黨主席補選因角逐人選有限，而且黨內各山頭象徵人物多持袖手態度，一度被視為熱鬧有餘，精彩不足，但其所蘊含的世代交班話題卻是國民黨迫切需要面對的課題。

郝龍斌年近七旬，平心靜氣而論，已難再成為國民黨的下一顆太陽，也因此，郝承諾不把主席職務當跳板，全心栽培年輕人，但面對年輕人所追求的進步價值，郝龍斌所率領的國民黨能有多大的接納程度？恐怕還有待驗證，也值得郝龍斌尋求突破。

至於江啟臣方面，學經歷俱豐的他勢必不會被排在黨內接班梯隊之外，但對比馬英九2005年時以55歲之姿從連戰接過黨主席大位完成黨內世代交替，現年47歲的江啟臣，或許還欠缺一次直轄市首長歷練的機會。不過，國民黨在2020年台灣總統大選再嚐敗績，此時黨眾對於由江啟臣來刺激代謝的需求度，更使江啟臣沒有選擇戰場的權力。

郝龍斌所率領的國民黨能有多大的接納程度？恐怕還有待驗證，也值得郝龍斌尋求突破。（洪嘉徽／多維新聞）

郝龍斌拉抬政治生涯尾盤

持平而論，郝龍斌目前的政治生涯，正處於相對受挫的階段，同樣是台北市長，郝龍斌卻不若李登輝、陳水扁乃至於馬英九，有一登台灣總統大位的機會，反而在卸任台北市長後轉戰基隆市立法委員，「降格」布局，反落得鎩羽而歸，就算2017年一度參戰國民黨主席，也僅得4萬4000票，得票率1成6，不敵吳敦義14萬4000票，超過5成的得票率。

然而郝龍斌儘管一眼看上去仍顯得保養得宜，不過他今年將滿68歲一事，卻是難以掩蓋的事實。郝龍斌已承諾不把主席職務當成政治職位的跳板，但在當前社會各界對於國民黨投以年輕化的期許之下，不論郝龍斌有沒有選上黨主席，恐怕都相當欠缺參選個人下個政治職務的機會。換言之，郝龍斌若能勝選，並成功協助國民黨改革成為年輕選民願意擁抱的政黨，反成為郝龍斌替政治生涯拉抬尾盤的契機。

歷經2016年、2020年兩次台灣大選的失敗後，當前國民黨迫切需要成為台灣年輕選民的選項，郝龍斌也在政見會中強調將強化國民黨的青年人才培養，爭取年輕人的認同，並建立接班梯隊，就黨務改革的層面而言，郝龍斌確實走上了對的第一步。

然而，也如同郝龍斌在國民黨主席補選政見會中所強調的，「年齡本無罪，年輕非萬能」，國民黨若要貼近台灣年輕選民，絕對不是多給黨內中生代、新生代參選的機會這麼簡單，國民黨對於社會議題的基本立場更對年輕選民有著極大的牽引力，如同國民黨對於同婚議題持反對立場，並大力擁抱遭砍年金的退休軍公教，使得每當談起分配等社會價值議題，國民黨總是令年輕選民退避三舍。

對於黨的社會議題立場，郝龍斌在政見會中表達自己會持多元的態度，與社會各界的對話與交流。對於黨整體路線改革的幅度能有多大，郝龍斌必須仔細拿捏，否則針對社會議題的交流若沒有交集，只怕意義也不大。

國民黨對於由江啟臣來刺激代謝的需求度，更使江啟臣沒有選擇戰場的權力。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨需要江啟臣 多於江啟臣需要國民黨？

至於江啟臣方面，在年紀上比郝龍斌小了20歲，年輕是江最大的本錢，再加上江啟臣出身台中紅派的背景有地方版圖優勢，以及岳家的資源，不論江啟臣能否從此次國民黨主席補選脫穎而出，他以中生代領頭羊之姿排入國民黨接班梯隊，都已經是現在進行式，剩下的僅是能站多高，能走多遠的問題。

退一萬步而言，國民黨主席補選的勝敗對於江啟臣個人而言，或許並不是政治生涯最關鍵的一役，畢竟補選主席的任期僅一年，期間也無選舉，到了2021年新任主席改選時，黨內局勢絕對會重新洗牌，到時江啟臣能否完成改革，或是還有沒有下一個任期能繼續改革，都還在未定之天。

不過，在黨務改革方面，江啟臣主張的數位黨部，並主張推動網路資源投入選戰的思維，也都是國民黨面對社群網路興起，人民溝通聯繫管道改變，而需要作出的變革。就2020年再嚐慘敗的國民黨而言，透過補選讓社會看見黨內氣象革新，在象徵意義上，國民黨反而是需要江啟臣刺激黨內新陳代謝的那一方。

回歸到國民黨的未來路線，當初同婚專法通過，由於國民黨內有7名立委投下贊成票，被視為倒戈，令國民黨中央相當不滿，一度傳出將動用黨紀，最嚴重可撤銷立委提名，當時身為國民黨立院黨團總召的江啟臣挺身而出護航立院同僚，要求黨中央若要處分，不妨第一個撤銷對他的提名。儘管江啟臣並不在對同婚專法投下贊成票的藍委名單之列，但相對的，江啟臣也顯露出，自己並未落入國民黨傳統保守思維的窠臼。

除了有地方派系的版圖優勢，以及岳家的資源外，當前台灣輿論也傳出國民黨內不少山頭已倒向江啟臣。然而，這一方面成了江啟臣參選黨主席的奧援，不過，從另種程度而言，當支持江啟臣的系統，也面臨到必須改革的時候，助力會不會反而變成江啟臣難以大步向前改革的阻力，將是未來觀察的重點。