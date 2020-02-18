【武漢肺炎】台列鑽石公主號為疫區　台籍乘客必須乘包機返台

台灣中央疫情指揮中心在周二（18日）傍晚宣布，鑑於日本橫濱港的鑽石公主號郵輪確診病例數逐日攀升，且船上台籍旅客已有4人確診，為維護台人安全並保障台人返台權益，決定即日起將日本鑽石公主號列為新冠肺炎感染區，所有台籍乘客（含旅客及工作人員）如欲返台，必須依指揮中心安排統一搭乘包機返台，並遵守相關隔離檢疫措施。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中宣布，日本鑽石公主號上的台人慾返台須統一乘坐包機。（洪嘉徽攝）

針對感染源尚待證實，被台灣官方認定為「零星社區感染」的台灣中部白牌車（非法營業小客車）司機及其親人的4宗本土家庭群聚確診事件，指揮官陳時中指出，目前尚未出現新的確診案例，其中，在2月17日確診的白牌車司機外甥女婿，其相關接觸需採檢者共71人，有68人是陰性，有3人還在檢驗中。

陳時中表示，最主要是該個案在工作單位所接觸的58名遭居家隔離者，採檢結果為陰性，從種種檢驗和疫調結果顯示，此波傳染可能比較不會往外擴散。

有關白牌車司機及其親人的接觸對象及採檢情況，指揮中心指出，截至2月18日下午5時30分，這4例的接觸者共235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診（皆為白牌車司機的親人，包括同住的母親與弟弟及非同住的外甥女婿），175人陰性，22人檢驗中；將持續監測這些接觸者健康情形。

另外，台疫情指揮中心表示，2月3日自武漢乘首波包機返台的台人，除2月4日確診的個案外，其他246人已於18日上午7時全數解除隔離。