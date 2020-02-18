台官方推武漢肺炎紓困條例　獲在野多黨「大方向支持」

撰文： 最後更新日期： 2020-02-18 17:15

隨着第十屆台灣立法院將於2月21日開議，為尋求朝野對於台行政院版武漢肺炎紓困特別條例及其特別預算的支持，台行政院長蘇貞昌與民進黨立法院黨團三長於2月18日親自拜訪立法院長游錫堃、國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團與時代力量立法院黨團。各在野黨對抗疫方案大體表示支持，但亦提出許多不同建議。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，防疫工作將是立法院開議之後的首要任務，針對行政院即將拋出紓困特別條例及其紓困方案，他覺得各黨都認同政府應給受此波疫情波及到的產業紓困方案或協助；但話鋒一轉，蔣萬安再重提已陷入泥淖的武漢台商包機返台議題，並期待政府能儘快讓滯留在大陸疫區的台灣民眾儘速返台。

針對行政院版的武漢肺炎紓困方案及其特別預算，台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，黨團對於行政院採特別預算的方式大方向表示肯定，不過基於黨團「財政紀律」的主張，民眾黨希望行政院能夠提出更詳細的預算支出；除此之外，賴香伶也指出，對於政府當前每人一週限領2片成人口罩的政策，第一線藥師們反應工作量吃不消，隨着未來口罩產能逐漸提升，民眾黨希望政府未來可將口罩限購政策改成一週領7片。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，黨團大方向支持行政院版的紓困條例，但時代力量認為政府紓困不僅要照顧企業，在紓困的對象上更應納入勞工；除了呼籲行政院應將勞工納入此次武漢肺炎的紓困範圍內，邱顯智更喊話，希望行政院可延長將於2020年5月落日的促進轉型正義委員會運作期程，使該會能繼續進行尚未完成的工作。

至於有媒體詢問紓困方案是否有針對企業放無薪假，民眾請防疫公假進行配套減税的措施，蘇貞昌則回應，目前防疫仍是政府最優先事項，而若有人因疫情而受困，也將提供紓困措施，只要是受這一波疫情衝擊者，不論是人或是產業，政府都將有相關對應措施，並會在即將提出的條例當中擘劃方向，使台灣在這一波疫情受到的困難減到最小，更使其可以化危機為轉機。

另針對行政院尚未拋出優先法案的詢問，蘇貞昌解釋，由於當前「萬事莫如防疫急」，防疫就需要先訂定防疫條例，再通過相關預算，基於防疫是當前人民最急迫的事情，因此行政院先將這事情處理後，再續推相關優先議案。