【武漢肺炎】救人謝恩不敵兩岸矛盾　台網民切莫法西斯化

一名台灣血友病童因新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情緣故，被迫滯留湖北荊門，血友病藥物存量僅能維持到2月8日。消息傳出後，原本在第一批搭機返台的台籍旅客暨台商名單中，有着此名血友病童，後因某些緣故，使其仍舊滯留當地，病童母親只得向外界求援。

經過多方努力，血友病藥物於2月10日凌晨送至湖北荊門的病童母親手中。（姚人多Facebook）

該名病童未能搭上首架武漢台商包機返台，一度引發台灣社會極大的反彈，認為基於人道與緩急考慮，病童理當第一時間被送回台灣；也由於藥劑告罄，後在湖北荊門台協與海基會等單位合作下，救命藥劑終於在2月10日成功到血友病童母親手中。

然而，疫病緊迫下的兩岸人道救濟並未「藥到病除」，沒有按下美好的暫止鍵，反倒因為該病童母親被部分台灣網友起底是「韓粉」（高雄市長韓國瑜的粉絲），且在其母的社群網站上發現曾發表多筆「親中」言論，以及未就送藥劑一事感謝台灣政府的援助，反而是感謝中國大陸對他們母子伸出援手，引發台灣網友的不滿，「出征」該名母親的社群網站。各式負面留言灌注，謾罵其「乾脆不要回台灣、死在大陸好了」等，甚有台灣藝人公開表示不要將醫療資源浪費他們母子身上。台灣的反中、仇中情緒因這起事件的關係，再度引爆。

台灣血友病童滯留湖北，其母親言論意外引爆台灣仇中情緒。時至今日仍有許多台灣人民滯留疫區，苦盼返回家鄉的那天。 （中央社提供）

言論自由下的政治不自由

暫且不論病童母親的政治立場如何，平心而論的說，血友病的治療一旦停止，進程十分迅速，短短數天內便能奪走病人的性命，既然血友病童的藥存量只到2月8日，表示直至今日的血友病藥物是有人協助提供的，可能是民間人士，也可能是中國大陸的政府，該名母親並未說明這事情，但總歸是有藥物的供給，才使病童得以續命至今。該名母親獲得幫助，基於她的言論跟表意自由，感謝給予幫助的人或政府，試問有何不可？

此外，任何人的基本權，如生命權、自由權等，皆不容任何人以政治立場凌駕其上，若用政治立場凌駕基本權，則已經具有相當的法西斯特質──別忘了當時德國希特勒用什麼方式誘導德國人民迫害猶太人，希特勒又如何把迫害猶太人給正當化。血友病童母親遭台灣網友起底後，便有諸多網友以政治立場為由，斥責他們要親中，就死在大陸，台灣方面也不會浪費任何的醫療資源在他們身上，甚有公眾人物帶頭鼓吹仇恨，相當標準的「非我族類，我必誅之」，絲毫不容任何不合仇中網友喜好的言論，此種高度的仇恨主義跟右翼傾向不是法西斯的話，那麼什麼才是法西斯？

網絡上從來不乏各式仇恨言論，觀察近年的台灣網絡風向，仇中言論可謂其中一支。在人性消極的驅使下，將自身生活的不順遂、對工作的不滿，盡數歸罪於特定對象的傾向，成為某些人藉以逃脱現實、懷抱想象的偏安救贖。中國大陸在某些政治人物的「鼓勵」下，成為那個投射心理壓力的「女巫」，台灣網民則乖巧地配合「獵巫」。而台灣網民的嗜血也被網絡的匿名性、便捷性、公共性徹底「激發」出來，當面講不出的仇恨言論到了網絡上，盡數爆發出來，要多惡毒就有多惡毒，毫不自知自身在說的話、在做的事情都是法西斯。

台灣網友的言論頗有「邀功」態樣，要求血友病童母子感謝台灣政府提供的協助，台灣政府的角色是非常模糊的，多是靠在陸台商及海基會打通大陸關卡並提供協助。 （中央社提供）

這種台灣法西斯特質的展現，不見得反映在選舉或者是政治勢力的更迭，更可能直接反映在網絡，往往在網絡上也是這一群法西斯的聲音最大，他們的聲音、言論等很可能因網絡特性的影響，如流量越大、曝光度越高，造成他們的「能見度」不成比例地超過其他中立良善之言，洗過或蓋過其他軟性言論，抑或是本就較為客觀中立的網友不敢於「受台灣法西斯宰制的場域」中發言，形成「沉默螺旋」，使台灣法西斯的氣焰更加猖狂。網絡不只成為台灣法西斯的温床，更是台灣法西斯特質完整展現的催化劑。

血友病童滯留湖北，本可成為兩岸攜手合作救人民的美好結局，卻意外勾勒出台灣的法西斯真面目，孰悲哀，孰不悲哀？