美前國防部助理部長薛瑞福：中國若成行為模範，東盟恐式微

美國前國防部印太安全事務助理部長、現任美國華府智庫「2049計劃研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）2月19日訪台，並於台國防安全研究院就「台美關係：強化印太區域安全」主題發表公開演講。他在演講中表示，一旦中國成為行為模範，自由、主權等價值將受侵蝕，東盟（ASEAN）等區域組織恐式微。

薛瑞福表示，台灣位處美國印太戰略的核心，美國可扮演橋樑，協助台灣強化與區域關鍵國家的關係，拓展台灣的國際活動空間。薛瑞福進一步說明美國印太戰略的內涵，表示美國旨在推動自由開放的印太區域，主要方法包括強化與台灣的夥伴關係，以及加強台灣的安全和自我防衛能力。

薛瑞福認為，世界已經回到強權競爭的時代，中國是美國眼前的競爭對手，而美國卻沒有野心與中國從事地理概念上的競爭，美國唯一的野心是維持印太區域的自由開放，維護各項普世價值。

美國前國防部印太安全事務助理部長、現任美國華府智庫「2049計劃研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）訪台，演講主題跟內容好似捎來美國助台訊息。 （洪嘉徽／多維新聞）

薛瑞福指出，一旦中國成為行為模範，自由、主權等價值將受侵蝕，東盟（ASEAN）等區域組織恐式微，而威脅恫嚇也將代替談判，成為解決衝突矛盾的常態性手段。

薛瑞福強調，美國要能在強權競爭中擬定妥適戰略，及時有效應戰，台灣扮演關鍵角色，包括美台應持續加強實時情資交換，美國高度仰賴台灣等區域夥伴，也期待區域夥伴以一己之力，為印太區域安全作出貢獻，台灣需在專業能力等面向作正確投資。

薛瑞福說，美方可以扮演橋樑，幫助台灣在具「多邊」性質的印太區域安全挑戰下，深化與日本、澳洲，還有東南亞和南亞國家等區域關鍵國家的合作關係。

談及台美間的經貿議題，薛瑞福表示貿易是戰略和安全重要議題，美台有必要採取措施持續強化貿易關係，表態支持重啟貿易暨投資架構協議（TIFA）高階會談、雙邊貿易協議（BTA）等採取更積極的態度，並肯定全球合作暨訓練架構（GCTF）對台美關係的貢獻。

薛瑞福表示，在中國的主導下，屢屢打壓台灣參與世界衛生組織（WHO），排除掉台灣的負面影響反映在此次新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情，並調侃了中國，稱「感受到北京當局壓迫力道」，他領導的華府智庫在推特（Twitter）上發表挺台言論遭國際民航組織（ICAO）封鎖。