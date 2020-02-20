書面質詢稿稱蔡英文「宛若慈禧」　國民黨立委吳斯懷遭批

隨着台灣立法院將於2月21日正式開議，台軍中將、國民黨立委吳斯懷的書面質詢率先成為輿論焦點。根據新會期的書面質詢文件，吳斯懷的書面質詢欲詢問台行政院如何看待蔡英文的「叫陣挑釁」。 該書面質詢文一出，隨即引發非國民黨陣營的立委批評。台灣基進黨立委陳柏惟於2月20日受訪時直言，當初看到如此的書面內容時，他懷疑這究竟是立法院發出的書面質詢稿，還是「國台辦發的？」

吳斯懷的書面質詢之一。（翻攝至立法院第10屆第1會期第1次會議議案關係文書）

陳柏惟表示，吳斯懷的口徑與身份，其實都不適合發出這樣的書面質詢，尤其吳斯懷又是民意代表身份，投給吳斯懷的人真都是這樣想的嗎？都是「害怕中國、想幫中國、或是幫助中國併吞的台灣的人」？陳柏惟諷刺國民黨只要看到共產黨就想「逃跑」。

無黨籍立委林昶佐則在受訪時指出，「只要是正常人看到他（吳斯懷）的書面質詢，沒有不會生氣的」，不論是吳斯懷質詢文中的「蔡英文的叫陣挑釁，宛若清朝慈禧向八國聯軍宣戰時的場景」，正是當前全球對中國大陸的認識，知道中國大陸對於區域安全的危害，吳斯懷稱「中國嫁禍栽贓給台灣」、稱台灣「挑釁」的論述，沒人會埋單。

吳斯懷的書面質詢之二。（翻攝至立法院第10屆第1會期第1次會議議案關係文書）

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則對吳斯懷的書面質詢感到「非常遺憾」，直指這是為何台灣人選前對他進入立法院感到非常疑慮原因，但吳斯懷一旦進入到台立法院，他也沒有任何資格阻擋吳斯懷的立委法定職權，不過一旦吳斯懷執意進入外交及國防委員會，再加上其個人的政治主張，這不只會造成國民黨困擾，也將加深台灣人對吳斯懷個人的疑慮。

面對外界對自身書面質詢的嚴厲批評，吳斯懷則於20日受訪時解釋，他的質詢稿，主要是呼籲蔡英文應「慎戰」，猶如《孫子兵法》所說的：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，因此他認為台灣與大陸的交流，應回到蔡英文先前受訪時所說的「和平、對等」，而不是挑起戰爭。