傳李登輝、郝柏村住院病情惡化　醫院以私隱為由不予證實

台灣行政院前院長郝柏村高齡100歲、前總統李登輝高齡97歲，目前分別在內湖三軍總醫院、台北榮民總醫院住院中。外界傳出兩人病情都惡化，對此，兩間醫院皆未予證實。

李登輝健康狀況近年備受關注。（中央社）

李登輝辦公室主任王燕軍說，這個問題已經回覆多次，李前總統是因為日前喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤而必須留院觀察，但所有檢查指數都是正常的。李登輝的主治醫師、台北榮民總醫院心臟內科特約醫師陳雲亮則表示，只能說還在住院中，意識清楚，其他涉及病人私隱，不能透露。

至於郝柏村，去年4月傳出身體不適急送內湖三軍總醫院，當時郝柏村兒子、國民黨副主席郝龍斌回應狀況穩定，卻拖了近10個月都未出院。據聯合報報道，院方被問及上述傳言時，對郝的病情三緘其口，僅證實郝柏村住在胸腔內科病房，強調家屬未授權醫院對外說明，不能透露病人私隱。

郝柏村（中）等人主導的「非主流派」在「二月政爭」中失敗。（資料圖片）

資料顯示，台灣前總統蔣經國逝世後，以當時的繼任總統、國民黨主席李登輝為首、本省人為主的「主流派」，與郝柏村等人主導的外省人為主的「非主流派」，展開一連串國民黨黨內及政治圈的權力鬥爭，又稱「二月政爭」或「李郝政爭」，本土力量自此崛起，也影響到後來國民黨的分裂。

（綜合報道）