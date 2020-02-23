【武漢肺炎】台灣一對無外遊紀錄同住父子確診　累計28例

台灣中央流行疫情指揮中心今天（23日）公布，新增2例本土新冠肺炎確診個案，兩人為同住父子，近期皆無外地旅遊史，研判為密切接觸者傳染，為一宗家庭群聚感染事件。 目前台灣累計有28例新冠肺炎確診個案。

目前台灣累計有28例新冠肺炎確診個案。圖為高雄市立民生醫院對入院民眾量測體溫。(中央社)

新增2例分別為台灣北部80多歲男性及50多歲男性，2人為父子關係。其中80多歲父親在2月6日出現咳嗽、流鼻水等徵狀，9日因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，16日出現呼吸急促情形轉至深切治療部，20日由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，在23日確診感染新冠肺炎。

至於50多歲兒子方面，曾於1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等徵狀，2月4日至門診就醫，8日因持續發燒至急診就醫被診斷為肺炎，後返家自主健康管理，並於11及18日2次覆診，21日通報並隔離採檢，也於23日確診感染新冠肺炎。由於這對父子白天同住，指揮中心研判此案為密切接觸者傳染，為一宗家庭群聚感染事件。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，這兩名確診個案近期沒有外地旅遊史，但目前調查發現，50多歲男子的小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸，最後一次為去年12月2日自廣州返台，且過年期間也曾與具大陸旅遊史的友人聚餐，此群聚案感染源仍在釐清中。

（中央社）