【武漢肺炎】逾5千遊人昨湧向杭州西湖　網民：別前功盡棄好嗎？

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不過杭州西湖景區結束臨時封閉後，昨日（22日）迎來首個周末，到處人頭湧湧，至昨日下午4點，西湖斷橋遊客量已達到5100人次。 不少網民對此感到擔憂，紛紛表示「現在還沒到放鬆警惕的時候」。

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據《人民日報》報道，昨日杭州溫度適宜，西湖邊和湖濱商圈的人一下子多了起來了。到中午12點，杭州植物園已有2000多人。下午4點，斷橋遊客量達到5100人次。杭州多地更發布緊急通告：「疫情尚未解除，別忘佩戴口罩！」

因疫情防控需要，1月24日起西湖景區所屬收費景點、博物館等關閉，大型遊船停運，音樂噴泉暫停開放。西湖景區16處露天景區、收費景區於2月19日全部恢復開放，景區管委會副主任徐飛20日在市疫情防控工作發布會上表示，當天收費景區接待遊客約2000人次。

據官方介紹，遊客須佩戴口罩，出示健康碼，測量體溫，符合條件方可進入。管理部門會加強巡邏巡查，勸導遊客不聚集。景區還設置臨時留觀點，如有異常將根據防控要求處置。同時，嚴格控制客流量，日接待量是承載量的50%。

據浙江省衛健委， 2月22日浙江省無新增新冠肺炎確診病例，浙江省累計報告新冠肺炎確診病例1205例，其中杭州市169例。

網民熱議：

「求求你們別紮推了，別前功盡棄好嗎？別讓醫護人員一線基層人員給你們買單了行嗎？」

「這個時候景區就不該開，又不是民生必須的場所。」

「現在還沒到放鬆警惕的時候。」

「我連超市都不敢去，這都可以春遊了。」

「上班的是沒辦法，出去遊的是著急去送人頭嗎？」

「為什麼不能等疫情徹底結束絕對安全了再對外開放景點呢？」

「我們勝利了嗎？到了慶祝的時候了嗎？胡鬧！」

（綜合報道）