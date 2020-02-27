【返家路漫漫】台官方管制千名滯留湖北台人自行返台

滯留大陸武漢台人後續包機依舊「杳無音信」，在看到日前白血病少年從成都機場成功返台的例子，許多滯留台人議論是否能比照辦理。2月26日，有台灣媒體引述消息指出，為免他們入境後，造成台灣疫情擴散，台灣中央流行疫情指揮中心已要求台移民署註記1235名滯留湖北台人，台民航局也發函給各航空公司，要求除項目包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。

另外，有媒體引述北京涉台權威人士指出，血友病少年存在生命危險，是特例特批，其他滯留台人不可能比照。

台灣血友病少年小宇與母親在兩岸多方幫助下，2月24日從成都機場搭乘長榮班機返台。這引起滯留台人能否以散客方式從特定機場自行返台的議論。（中央社）

滯留湖北的血友病少年於24日返台，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當天表示，除血友病少年個案外，未來不管從武漢直接出來或轉移其他城市出來的台灣人想要回台，都必須擇定地點、航班，運用現有的航班，以包機型態來進行。

消息稱，指揮中心2月25日即發函給相關單位，要求返台者須集中檢疫隔離，且須以包機模式返台；自行搭機入境須經允許，且仍須配合集中檢疫等措施。如入境查驗攔獲管制名單人員，須立刻通知港埠檢疫單位，同時請民航局發函給各航空公司，除項目包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。

官員指出，台灣必須有「操之在我」的防疫措施，建立起必要的防護。因此已將大陸提供的979人滯留湖北名單，以及海基會掌握的200多人名單加以註記。

陳時中強調血友病少年是個案，其餘須以包機型態進行。（中央社）

另有媒體引述北京涉台權威人士指出，血友病少年是特例，其他滯留台人不可能比照辦理，湖北2月24日才發「緊急通知」，要求「繼續嚴格執行離武漢離湖北通道管控措施，守牢管住離武漢離湖北道口，堅決做到內防擴散、外防輸出。」

而且讓大批台人循散客模式從北京、上海、成都、廈門四地輾轉返台，完全違背了防疫需要減少人員流動的精神。「沒必要這樣操作，把單純的事情搞複雜了」。此外，這也需要兩岸雙方講好，相互知會，不能單方面說回去就回去。

另一方面，大陸新華社於北京時間2月26日專訪協助血友病少年返台的荊門台協會長簡俊男時提到，「湖北方面最新統計顯示，提出協助返台申請的滯留湖北台胞已逾1100人，這一情況已告知台灣方面，但台灣方面至今仍沒有正面回應。」

簡俊男則表示，意識形態考慮不應凌駕於人民利益和人道考慮，說「不讓在湖北的台灣人回去，現在在台灣的人才更安全」的人，沒有正確的判斷力，別具用心。滯留台人不是確診病人，也已在家隔離20多天，又有包機統一運送，並沒有比從大陸其他地方返台的人風險更大。