台陸委會諮委：兩岸民粹因疫情升温，應對大陸民眾釋放善意

兩岸關係因疫情進入「多事之春」，民意愈發對立。2月25日，台灣陸委會公布諮詢委員會議摘要，與會學者指出，近期兩岸民粹因疫情升温，使北京又對台極限施壓，建議台政府維持既定政策立場，爭取參與世界衛生組織（WHO），並區分中共政權和人民，對大陸民眾釋出善意、展現關懷，讓兩岸議題降壓減温。

陸委會主委陳明通則表示，台政府在應對疫情上，始終秉持防疫優先原則，與對岸透過多元管道保持溝通。面對陸方近來的批評及歸責，台灣防疫工作仍會維持專業標準與自身節奏，妥慎處理在陸台人接返，並加強對台灣民意掌握。

陳明通在諮詢委員會議中強調，台灣防疫工作將維持自我節奏，加強掌握台灣民意。（楊家鑫／多維新聞）

2月25日，台陸委會公布日前舉行的「第18次諮詢委員會議」重點，主題為「二合一選後情勢對美中台戰略三角關係影響」。

學者引言指出，2020年是中共「全面建成小康社會」、「十三五規劃」收官之年，更是邁向第一個百年及「二十大」目標的歷史交匯期，當前應以「穩定壓倒一切」。「肺炎疫情等暴露中共制度及領導問題，學者認為目前疫情對習權威衝擊有限，但造成北京對外形象大傷、嚴重衝擊經濟。」

與會委員表示，中共已將應對疫情定調為人民戰爭及總體戰，倘影響大陸經濟成長，全球都會受衝擊，對台灣也非正面；有學者評估，中共長期仍重視兩岸交流及經貿，應不會中斷兩岸經貿交流與互動。台灣優先處理好防疫工作，政府應多協助支持台商，並密切分析全球及兩岸產業鏈所受影響。

關於兩岸互動，有學者強調，中共選後初期對台武統言論降温，蔡英文也提出善意談話，但近期兩岸民粹因疫情升温，使北京又對台極限施壓，惟仍保留互動。學者認為未來兩岸無模糊空間，建議台政府維持既定政策立場，爭取參與WHO，並對大陸人民因疫情受害釋出善意；另應避免兩岸擦槍走火，成為中共化解內部壓力出口。

與會委員認為，蔡英文「行有餘力之處，願提供對岸必要協助」的主張可進一步落實，建議台政府持續讓兩岸議題降壓減温；並預先思考520後的兩岸關係，區別中共政權和人民，對陸方民眾展現關懷。

然而，也有學者分析，當前台灣民眾重視主權安全勝過經濟利益，疫情造成台人對兩岸信任度也有改變，對大陸政府、經濟發展產生疑慮，台政府在政策處理上應注意民意。另有學者認為，「中共輿論批台對陸疫情沒愛心，原因在於中共當局之前採取負面對台壓迫作為，必須負責。」

蔡英文曾表示，台灣若有餘力，願提供對岸必要幫助。然而台官方至今似乎依舊「自顧不暇」。（中央社）

在中美關係上，與會委員分析，中美戰略競爭本質不變，當前中共以防疫優先，中美因產業鏈及人員往來限制，脱鈎受疫病影響提速，併成為美國選戰重要議題，或升高對中強硬氛圍，也可能在亞太地區進行戰略防堵。建議台政府應關注情勢發展，以台灣利益為優先，特別在產業科技面向（如AI、5G等）強化與全球連結。

陳明通在會中則強調，台政府維持兩岸和平穩定現狀與良性交流的政策一貫，呼籲中共理性決策者應尊重蔡英文連任所獲得的人民授權，兩岸應友善正常互動。同時，面對美中台情勢發展及中共可能作為，「政府會持續秉持不挑釁、不冒進，堅持捍衛國家主權的政策立場。」