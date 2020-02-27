《人民日報》痛批蘇貞昌「栽贓嫁禍」　稱民進黨「詐騙集團」

2月24日，原滯留湖北省荊門市的台籍血友病童小宇及其母親，在多方協助下順利返回台灣。然而，目前尚有逾千名台籍人士仍坐困愁城，台灣方面指，在包機問題上，大陸以政治干預。 針對此事，大陸官媒《人民日報》（海外版）刊文痛批，以蘇貞昌為首的台灣行政部門做賊喊捉賊、栽贓嫁禍駕輕就熟，「無愧詐騙集團名號」。

《人民日報》稱，以蘇貞昌為首的民進黨政府，是滯留湖北的台灣民眾迄今仍無法返台的罪魁禍首。（洪嘉徽／多維新聞）

在這篇題為「蘇貞昌你敢說句真話嗎？！」的文章中，點名批判台行政院長蘇貞昌所謂「中國插手造成名單變化，才讓小宇延遲迴鄉」的言論是信口雌黃。文中指，若後續安排未被民進黨當局阻撓，小宇早就能夠回家。文章批判，民進黨政府才是造成小宇多滯留10余天的罪魁禍首。

另外，關於蘇貞昌曾說，首班武漢包機中，中國大陸「沒有檢疫」，造成回台後有一名確診病例。該文表示，首批返台247名台胞在登機前均就自身健康狀況作出書面承諾，並按規定接受檢疫排查，均無異常。但台灣宣布有一名確診病例之後，對其具體情況諱莫如深，至今未能回答日前武漢台辦提出的7點疑問，從頭到尾只是支支吾吾，閃爍其詞。該文認為，若確診病例是真，為何台灣始終不把具體情況公之於眾，是不願、不能、還是不敢？

文章稱，蘇貞昌與民進黨政府對外表示希望大陸不要有太多政治插手，但民進黨自己才是政治介入的始作俑者。文中提及，大陸早安排好東方航空陸續接送滯留武漢及湖北台人，但台灣以各種藉口拖延、進行政治干預；台灣要求以華航載運，不正是政治干預？台灣網軍、親綠媒體批判這些滯陸台人，難道又不是政治干預？

文章強調，從整件事的來龍去脈來看，民進黨的意圖已經昭然若揭：就是要借疫情把「仇中、恐中、反中」的宣傳戰進行到底，營造「大陸疫情給台灣惹麻煩，滯鄂台胞給台灣惹麻煩」的氛圍。民進黨政府根本沒有把滯鄂台胞的健康權益放在眼裏，能不接就不接，能拖一天是一天。在運送滯鄂台胞返鄉問題上，他們從始至終就是「麻煩製造者」。