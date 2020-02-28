「二二八事件」73周年　蔡英文：不能辜負過去的前輩

發生在1947年的「二二八事件」，迄今屆滿73周年。蔡英文於2月28日出席在台北市二二八和平紀念公園舉行的「二二八事件73周年中樞紀念儀式」，代表政府向在二二八事件與白色恐怖時期的罹難者與受害者的英靈獻花，並頒發潘木枝、蘇泰山、陳進興3名二二八受難者回複名譽證書給家屬代表。

「二二八事件73周年中樞紀念儀式」假今日上午展開，本次主題為「轉型正義、繼續向前」，包括蔡英文、台行政院長蘇貞昌、台立法院長游錫堃、台北市長柯文哲、台內政部長徐國勇、台文化部長鄭麗君等人皆親自出席。

蔡英文在致詞時表示，台灣的自由民主，是經過好幾代人的努力，如今二二八事件的真相，已比過去更清晰。她認為，願意面對歷史的社會不會因此分裂，正因為勇於面對過去的錯誤，民主才會更加鞏固。蔡英文說：「我們不能辜負過去一代又一代的前輩」。

蔡英文強調，社會應共同省思極權政治帶給人民的不幸，必須捍衛自由民主的價值。她說，二二八的悲劇，不應該在世界上任何一個角落發生，不能忘記人民對反抗威權與爭取自由民主的最深願望。

同時，蔡英文也表示，日前行政院長蘇貞昌已做出說明，認為促進轉型正義委員會的任務尚未結束。蔡英文強調，促轉會將持續運作下去，她也當場提出轉型正義的三項原則。

首先，蔡英文說，促轉會所優先調用的政治檔案中，已解密並且移轉檔案局的部分，包含林義雄宅血案還有陳文成命案等，要以「最大開放，最小限制」的原則，開放給社會大眾閲覽和運用。

蔡英文於致詞時針對轉型正義提出三項原則，並期盼人權觀念能在台灣更加落實。（中央社）

其次，蔡英文表示，台國安局長已經向其報告，為配合促轉會的調查工作，近期已加速對於政治檔案的解密工作。對此，蔡英文加上但書，「對於受到徵集選定的政治檔案，除極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密」。

最後，蔡英文強調，未來會持續推動人權教育。她也提到促轉會之「台灣轉型正義數據庫」已經上線，未來待監察院的國家人權委員會成立後，務必讓人權觀念在台灣更加落實。

因國民政府專賣局查緝員在台北市查緝私菸時不當使用公權力造成民眾死傷，1947年2月28日，台灣民眾掀起大規模反抗政府與攻佔官署浪潮，民眾不僅攻擊官署，本省人也對外省人報復攻擊，此後，國民政府派遣軍隊進行了鎮壓，最終死亡人數眾說紛紜，由數百人至數萬人不等。