二二八追思台灣「統左」領袖陳明忠　緬懷反殖民反台獨精神

作為台灣最後一位「白色恐怖」政治死刑犯，於1947年「二二八事件」中擔任「二七部隊」突擊隊長，並促成2005年兩岸「破冰之旅」的推手陳明忠，於2019年11月21日在上海逝世，享壽90歲。2020年的「二二八紀念日」，恰逢陳明忠逝世百日，台灣「統左派」團體舉辦「無悔的鬥士：陳明忠先生追思會」，於當地時間2月28日上午在台大醫院國際會議中心舉行。台灣前總統馬英九，新黨榮譽主席郁慕明，知名導演侯孝賢，台灣原住民、無黨籍立委高金素梅，台灣社會各界代表與陳明忠的兩位女兒，一起向陳明忠一生無悔的頑強奮鬥致敬。

2020年2月28日，由台灣夏潮聯合會、政治受難人互助會、勞動黨、統促黨、兩岸和平發展聯合會等10個台灣「統左派」團體共同舉辦「無悔的鬥士：陳明忠先生追思會」，紀念於2019年逝世的台灣「統左派」人士陳明忠。圖為出席追思會的台灣前總統馬英九。（台灣夏潮聯合會提供）

陳明忠一生見證戰後台灣政治運動和社會變遷，追思會上以六大主題紀念陳明忠追求公平正義的生命故事，分別為「日據殖民與意識覺醒」、「二二八與兩個祖國」、「白色恐怖和獄中受難」、「堅持理想和社會參與」、「破冰之旅與兩岸和平發展」、「還我祖靈與歷史正義」等。馬英九表示，自己當年向台國防部長宋長志（1916─2002年）建議，能否准許重病的陳明忠保外就醫，最後獲得國防部同意而假釋。他提到，陳明忠不畏同志、親友的質疑，於2005年前往國民黨中央黨部發表題為《二二八：被扭曲的歷史集體記憶》的演說，指出「二二八事件並非台獨運動」，並主張兩岸必須和平和解，悲劇才不會重演。但此舉卻沒有得到其他二二八受難者與家屬的諒解，陳明忠辯稱：「很多人罵我，說我是投降，我告訴他們：『我不是投降』，我們走過戰亂的人，只希望兩岸和平，台灣人民不要再經歷恐怖的生活。

兩個月後，時任國民黨主席的連戰率團前往大陸訪問，實現國共兩黨最高領導人歷史性的會面「胡連會」（胡錦濤、連戰），也為自己在三年後（2008）當選總統、推動兩岸和平和解合作建立了基礎。馬英九稱，陳明忠是大時代的勇者、是時代滄桑的見證者，陳明忠沒有生錯時代，但時代錯待了他。

新黨榮譽主席鬱慕明說，陳明忠很早就開始反殖民反壓迫的運動，但自己早年與陳卻站在不同的身份和立場，故今天出席活動是以「懺悔人士」出席。然而，在近年台灣「去中國化」教育下，自己與新黨青年雖遭到許多抨擊，但與陳明忠遭遇的苦難相比，都小太多了。台「中華統一促進黨」總裁張安樂指出，陳明忠一生的苦難都是國民黨給的，但陳卻能為了國家民族放下自身的苦難與仇恨，精神非常了不起。

著名導演侯孝賢則分享自己於1993年拍攝電影《好男好女》時，曾邀請陳明忠出演劇中蔣碧玉之父。他對陳明忠的氣勢與氣度表示敬佩，若台灣能有更多人繼承陳明忠的精神，台灣一定會更了不起。至於促成陳明忠自傳《無悔》一書出版、台灣人間出版社社長呂正惠認為，陳明忠體現了對抗民族壓迫與階級壓迫，兩者可以並存、沒有衝突，陳用自己的一生體現面對壓迫的最好方法就是全力反抗。台《兩岸犇報》社長陳福裕說，陳明忠問對了兩個問題，一個是二二八並非省籍矛盾、也不是官逼民反，而是兩岸社會在帝國主義干涉下發展的落差；另一個是台獨起源為土地改革而非二二八。陳明忠問對問題，也讓問題有了解決的答案。

圖為在追思會場外展示、於2014年出版的《無悔：陳明忠回憶錄》。（許陳品攝）

台灣「中國統一聯盟」主席紀欣分享陳明忠的統派理念，指出陳認為階級矛盾是所有社會的基本矛盾，但統獨是台灣社會的主要矛盾，並強調陳明忠反對見風轉舵的「立即統派」，認為真正的統派是始終如一、用實踐證明理念的。無黨籍立委、原住民高金素梅則錄製了《我們為什麼不歌唱》一曲，對陳明忠用生命展現在苦難中砥礪前行的精神表達敬意。她並追憶過去陳與自己前往日本靖國神社進行「合祀除名、還我祖靈」的抗爭，要求日方將靖國神社中與二次大戰戰犯一同合祀的台灣原住民移除，但卻遭到拒絕的過程。

作為陳明忠的親屬大女兒陳志民、小女兒陳志平也出席追思會。她們表示，自己的名字在出生前已由父母決定，取自「人民、民主」和「和平、平等」的寓意。陳志民表示，父親從不後悔自己一生的志向，並認識一群志同道合的朋友，這是父親一生最幸福的事。而母親馮守娥以堅毅温和的態度支撐整個家庭，讓她們熬過白色恐怖時期社會上對「匪諜女兒」的歧視與壓迫，但也感歎當前台灣社會又重回她小時候的氛圍。

小女兒陳志平則感謝父母從來沒有把被迫害入獄的仇恨帶給她們，讓她們得以帶着希望面對這個社會，表示父親和這些老政治犯難友們，總是把個人苦難藏在心底深處，才能堅強的繼續為理念付諸行動。最後分享母親馮守娥認為人生只是在爬一座一座的山，而且是許多人一起爬，因此這一路上不會感到辛苦。

陳明忠畢生的志願從成為「騎着白馬的陸軍上將」，在民族意識覺醒後，轉變為反殖民壓迫鬥爭，並將馬列主義等社會主義作為畢生信仰，親筆寫下「祖國統一變成世界第一個社會主義國家」。二戰結束後，陳明忠投身於1947年謝雪紅主導的「二七部隊」，立志推翻代表資產階級的蔣介石國民政府，解放台灣光復但仍受到經濟剝削的台灣人民。面對1949年後的兩岸分治局面，陳明忠主張自己是「統左派」，強調「統引領左、左服務統」。陳明忠拋下個人坐牢21年的苦難與恩怨，用一生的實踐、反省，提供兩岸和解與未來發展的方向，為台灣社會與台灣人民留下永垂不朽的風骨典範。