【新冠肺炎】抗疫關鍵期還扯「正名」　台灣是真心防疫或只為抗中

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情發展迄今，雖說中國大陸的本土疫情似已趨緩，然包括日本、南韓、伊朗甚至歐陸各國、中東地區、中南美洲都陸續出現確診與死亡案例，整體來看，情況仍十分嚴峻。值此防疫關鍵時刻，台灣部分人士卻還高舉「抗中保台」大旗、呼籲正名台灣，將防疫工作泛政治化、泛意識形態化，乃至於批判立場不同者，令人不禁要質疑台灣的言論自由民主多元何在？對於防疫又是真心還是假意？

當前唯一任務應是專心致力於防疫工作上，卻有部份台灣政治人物、學者與團體伺機欲推動正名，並強化「抗中」力道。（洪嘉徽／多維新聞）

據台媒《自由時報》報道，台灣民主基金會副執行長顏建發建議民進黨政府利用當前時機，檢討《兩岸人民關係條例》與台灣的健保制度，且可進一步規範「紅媒」等。中研院法律所副研究員邱文聰也認為，目前是推動修改《兩岸人民關係條例》、將中國大陸推行的「居住證」措施納入規範的好時機。

該報道稱，新冠肺炎刻正威脅台灣民眾的生命安全，但中國大陸非但不讓台灣加入世衛組織還處處打壓。因此，顏建發建議，當前可藉由因疫情凝聚的台灣意識，檢討兩岸條例，對於持有居住證的台灣人，也應積極修法規範。

邱文聰則指出，持有「居住證」表示對台灣的主權效忠有疑慮，若在台灣仍享有服公職與參選等權利，台灣民主將因此陷入危機。他認為，民進黨政府應在當前的抗中氛圍下，加速建立對居住證的管理，甚至可以「雙重國籍」認定，並明確界定出何謂「台灣國籍」。

就連民進黨部分立委也趁此機會表示，北京在防疫無力下，還持續進行軍機繞台等恐嚇手段，其他如網絡假訊息也變本加厲，證明在台灣在「國安」問題上，確實要繼續強化。本土社團也建議，藉機「正名」台灣，爭取台灣應有的國際地位與尊榮。

然而，這些打着「抗中保台」旗號的意見、甚至從疫情牽連到領有居住證就是對台灣不夠忠誠的言論，對於防疫、與兩岸關係的發展可說毫無幫助。自2019年以來，蔡英文藉着「習五點」以及香港「反修例」的推波助瀾，強化台灣主流輿論對北京的批判，塑造反中抗中的氛圍，無形中也緊縮了言論的空間。除了陸續通過的國安五法、《反滲透法》外，更有謠傳民進黨政府將進一步限縮所謂的紅媒。但即便這些動作強化民進黨在台灣社會的主導地位，卻只是把兩岸推向更為緊繃的狀態。

甚至，當台灣出現另一波聲音，由學者發起「救無別類，應物無傷」聯署，呼籲社會對抗歧視，不該放縱歧視的言論與政策，讓台灣恢復「良善有禮」的風氣，良善的出發點，卻只因為立場不同，依然遭到網絡鄉民與部份媒體的圍剿。

難道擁有大陸居住證就是背叛台灣、就是「反骨仔」？那麼那些領有美國綠卡、加拿大楓葉卡的人又該如何評價？雖然截至目前為止，台灣在抗疫防疫的工作上的確做得不錯，獲得超過八成台灣民意的支持，但當務之急，應該是要據續強化防疫與抗疫任務，併為可能發生的問題，例如小區或大規模傳染等預做準備、未雨綢繆。

迄今，台灣防疫工作在衛福部長陳時中的帶領下，獲得逾八成以上民意的支持。（洪嘉徽／多維新聞）

在這樣的情況下，台灣更可以向對岸釋出善意，互相交流經驗。台灣必須真正理性的思考，不必在各項議題上都站在北京的對立面，既然批評北京不理性，台灣就更應展現理性的一面。試問，兩岸關係好，難道會有什麼問題？民進黨政府若能妥慎處理好兩岸關係，會失去台灣民眾的支持嗎？必須承認，台灣部分政治人物總想借着兩岸關係不佳獲得利益，但前述舉措究竟是真心為台灣未來思考，還是把台海推向更嚴峻的局面，值得台灣社會好好思量。