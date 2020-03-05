拋棄藍綠　台灣民眾黨這一次扮演「關鍵少數」

隨着台灣立法院正式開議，握有立法院各委員會排案權的召集委員就變成國、民兩大黨的新戰場，不過有別於先前台灣民眾黨黨主席柯文哲所說，民眾黨在立法院只取得5席，還談不上「關鍵少數」，在這次藍綠陣營的召委之戰，雖然民進黨握有台灣立法院多數席次，但相較於2016年民進黨自己握有68席立委，2020年僅剩下61位的黨籍立委的民進黨，顯然無法如過去一樣充分在8個委員會中充分部署，這也讓位居第三大黨的台灣民眾黨在這次召委選舉中，得有機會成為左右藍綠立法院佈局的「關鍵少數」。

台灣立法院第10屆各委員會召委選舉2日登場，社會福利及衛生環境委員會由民進黨立委邱泰源（左）、劉建國（右）當選。（中央社）

自從身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲與綠營徹底分道揚鑣後，時而見到柯文哲的言論四處放火，搞得其幕僚老是為其「失言」善後，打着柯文哲化身進入到立法院的民眾黨，顯然了解「成也柯文哲、敗也柯文哲」的道理，維護其欲營造「專業論政」形象牌的同時，也極力避免黨團受柯文哲「怨夫路線」所累。

諸如在新一屆立法院長投票、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的立法過程，有別於老向民進黨隔空開槍的柯文哲，民眾黨在強調該黨自主性之餘，也留有與民進黨立法院黨團互動的空間。

而日前的委員會召委選舉更是一個很好的例子。

第10屆第1會期各常設委員會召委選舉，就結果來看，民進黨拿到9席，國民黨則拿到7席，而民進黨在其中三個委員會如：內政委員會、司法及法制委員會、衛環委員會，為求獲得召委機會最大化，民進黨必須尋求在野的時代力量與台灣民眾黨的支持，就民眾黨的部分，像是在內政委員會中，民進黨成功爭取到民眾黨立委張其祿的支持，讓民進黨跟國民黨的配票是5：5：5，在一席召委至少要得到5名立委相挺之下，這使得召委之戰進入到「三抽二」的情況，而在司法及法制委員會，民眾黨立委賴香伶則投給自己，此舉也讓民進黨與國民黨的配票呈現4：4：4席，讓召委之戰順勢進入到「三抽二」的狀況。

台灣立法院各委員會2日舉辦召委選舉，社會福利及衛生環境委員會由國民黨立委廖婉汝（前）與民進黨立委劉建國（後）、邱泰源3人抽籤，廖婉汝第1順位抽籤沒有抽中召委。（中央社）

同屬民眾黨團，先有張其祿支持民進黨推出人選，後賴香伶選擇投給自己，民眾黨籍委員如此不一致的行動，實則代表民眾黨極為微妙且細緻的政治操作：讓自己成為「關鍵少數」。

就前者張其祿倒向綠營的結果，民進黨未能在「三抽二」的情況下順利取得「雙召委」，只能說民進黨立法院黨團「籤運不佳」；而賴香伶投給自己，雖不向藍綠任一邊倒，她沒有站邊綠營的結果，實際卻讓國民黨獲得一席召委的抽中機率從原先的二分之一提升到三分之二。

回想第9屆第8會期的內政委員會召委選舉，當時的時代力量黨團就因未支持民進黨的召委人選受到部份綠營支持者抨擊，雖然這種批評總以壓縮一個獨立政黨自我政治路線選擇空間為代價，不過遙想時代力量的發跡史，某種程度也讓該黨不得不須面對與綠營交惡的後果。相對於時代力量有民進黨扶持的包袱，奠基於柯文哲光環而進入到立法院的民眾黨，比起時代力量有着更大的「自主空間」，因此這次民眾黨籍立委在召委投票的不同調，與過往民眾黨決議立法院長選舉支持游錫堃、副院長則投賴香伶一樣，在在凸顯一件事情：正因為民眾黨開放自己與藍綠大黨談判溝通的可能性，以換取支持，因此現下要輕言定義民眾黨究竟是為「小藍」或是「小綠」可謂十分困難，而這或許正是民眾黨自詡「關鍵少數」的巧妙所在。